aviso vermelho severo da Defesa Civil para risco de inundação; Áreas de grande risco »ILMETEO.it

Clima: alerta vermelho severo da Defesa Civil para risco de inundação; Áreas de alto risco

Alerta Nacional de Defesa Civil Uma área de baixa pressão se formando amanhã sobre as áreas do norte determinará o fortalecimento do fluxo de ar dos oestes, primeiro se espalhando para o sul sobre as áreas centrais.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com as regiões envolvidas – que são responsáveis ​​pela implantação de sistemas de defesa civil nas regiões em questão – emitiu um alerta sobre condições climáticas adversas. Os eventos climáticos que afetam diferentes partes do país podem ser determinados no resumo nacional, revisões hidrológicas e hidráulicas que podem ser consultadas no site do Departamento Nacional de Previsões e Avisos Meteorológicos (www.protezionecivil.gov.it)

O alerta diz que ventos fortes dos quadrantes ocidentais se fortalecerão desde as primeiras horas de terça-feira, 27 de setembro, primeiro de tempestades na Toscana, Úmbria e Lácio até Campânia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calábria. Tempestades oceânicas em costas expostas.

Com base nos eventos esperados, um alerta amarelo foi avaliado na terça-feira, 27 de setembro, para toda a região da Calábria e Campânia, bem como partes do Lácio, Sicília, Abruzzo e Molise.

Com base nas novas previsões e na evolução dos eventos, a estrutura meteorológica e a previsão de gravidade para a Itália são atualizadas diariamente e estão disponíveis no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivil.gov.it). CÓDIGO DE CONDUTA A SER SEGUIDO DURANTE O MAU TEMPO As informações sobre níveis de alerta regionais, críticas específicas que podem afetar territórios individuais e medidas preventivas adotadas são gerenciadas pelas estruturas regionais de defesa civil, com as quais o Departamento acompanha a evolução da situação em contato.