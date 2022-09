3-3 em Wembley. Kvaratskelia ainda está no alvo

Turim – eu’ Inglaterra Momento de orgulho, dois gols novamente e um pirotécnico empate no último jogo do grupo Liga das Nações vencido por Itália . O Southgate National terminou o Grupo 3 em último lugar com 3 pontos, perdendo por 0-2 e passando para 3-2, mas se recuperou na final. Alemanha : Os alemães acertaram uma dupla vantagem com um pênalti Gundogan 51′ e um belo chute de fora Howards Em 67′. No entanto em 72′ Xá Reduz a distância e três minutos depois a nova entrada Monte O placar estava empatado em 2 a 2. A 85′ desse ponto, Posso Marca 3-2, mas ainda 89′ Howards empatou a final em 3 a 3. Marque novamente em vez disso Quaratskelia Cada vez mais sua decisão Geórgia : 2-1 a Gibraltar Com o craque Nápoles Ela compra e implica a severidade da bondade. Rebaixado para a Liga das Nações C Romênia Apesar de vencer contra Bósnia : Sucesso Finlândia vs Montenegro .

Liga das Nações, todos os resultados e pontuações

Inglaterra, reviravolta e zombaria final: 3-3 com a Alemanha

eu‘Inglaterra Southgate empatou 3-3 em Wembley LA Alemanha. Já na última rodada e rebaixado para as Nações B com Romanistra Abraão Só no banco, os britânicos fecham o grupo para a última colocada Itália com 3 pontos. No primeiro tempo, os Três Leões jogaram melhor que os alemães: 25′ A intervenção de Der Stegen salvou o gol da Alemanha e o goleiro do Barcelona recuou. Libra esterlina Atirou na rede aos 25 minutos. Cinco minutos depois é substituído Posso Aproxime-se do alvo, mas da pequena área que ele atirou termina em um bigode. No entanto, aos 50′, o árbitro apitou um pênalti a favor dos alemães. Erro de Maguire Naquele dia Musiala: aparece do disco Gundogan Quem não tem culpa: é 1-0. Aos 67, outro erro no esquema central do United encorajou os alemães a contra-atacar. Howards. No entanto, a Inglaterra tem uma reação melhor e depois de fechar a distância com Shaw (ele conseguiu vencer Ter Stegen a poucos passos no desenvolvimento de um cruzamento de James), encontra o equilíbrio com a nova entrada. Monte Desde o centro da área, com a assistência certeira de Saka para provocar o guarda-redes alemão. A corrida foi completamente virada aos 85′ Posso Uma penalidade imposta pelo árbitro por um erro parece fria Schlotterbeck em Bellingham. Justo quando a primeira vitória do time de Southgate parecia próxima, outro gol Howards O placar empatou em 3 a 3 aos 89 minutos.

Inglaterra-Alemanha 3-3, relatório do jogo e estatísticas

Romênia, vitória inútil: Finlândia salva

Promoção da última rodada para a Liga A das Nações já está assegurada Bósnia Ir para Bucareste vs Romênia: Proporcionar benefícios aos clientes é um avanço farmacêutico Macho Aos 40′, começa impedimento dado por Banku e passa o goleiro adversário com o pé esquerdo. Atacante do Genoa no segundo tempo Puskas Protagonista com Brace, um novo participante Tseko Ele encolhe para 77 ‘e para cima Razão Isso aumenta a sorte dos romenos: no entanto, é um inútil 4-1 Radu E os caras, que fecham em último lugar e são rebaixados pelo sucesso Finlândia Naquele dia Montenegro: Termina 2-0 em Podgorica, Jovedic e companhia (abs Marucic e 10 a 17′ para o amarelo duplo de Tomasevich) que se rendeu no segundo tempo homem Formiga E Callman.

Romênia-Bósnia 4-1, relatório do jogo e estatísticas

Montenegro-Finlândia 0-2, relatório do jogo e estatísticas

Puxe Kvaratskelia Geórgia

O talento de cristal ainda brilha Quaratskelia: Aquele que ganha uma multa e a transforma em bem Geórgia Em uma sequência de vitórias Gibraltar. Um dramaturgo Nápoles Ele comemorou em grande estilo ao levar sua equipe a uma vitória por 2 a 1 e garantiu a promoção para as Nações B na última rodada. Dupla para os georgianos Sidaishvili, Um gol aos 75 minutos foi em vão Annesley Para anfitriões. Na segunda metade. é maior que 14 para redn direto obtido de Todorosky lá Macedônia do Norte di Elmas cede BulgáriaO primeiro foi quem agradeceu o gol do Cagliari aos 50 minutos Déspotov1 a 0 para fechar o grupo em segundo lugar.

Gibraltar 1-2 Geórgia, relatório do jogo e estatísticas

Macedônia do Norte-Bulgária 0-1, relatório do jogo e estatísticas

Poker na Estônia, San Marino

Finalmente, ele termina sua aventura Liga das Nações d time nacional São Marinho: EU’Estônia vitória por 3 a 0 em Serravalle Estrangeiro (em dobro), Deniste E Sapinen E comemorando a melhor forma de melhorar o C conquistado na última rodada.

San Marino-Estônia 0-4, relatório do jogo e estatísticas