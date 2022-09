“É hora de um novo líder na liga. Eu sei quem escolher »- Corriere.it

a partir de Editorial político

“Precisamos de uma conferência extraordinária da Liga” para o ex-secretário da Liga do Norte. Sem nomes de futuros secretários: “por enquanto”

“A clara vitória que era o único medo da centro-direita e a única esperança da centro-esquerda desaparecerá: não haverá mais incertezas no parlamento. Meloni pode contar com maioria absoluta tanto na Câmara quanto no Senado ». Assim, o ex-secretário da Liga do Norte Roberto Maroni na coluna «Selvagens sem folha» Folha Comentários sobre decisões políticas. “Agora fala-se de um congresso extraordinário da Liga. Vai demorar. Já sei quem vai ser escolhido como novo secretário. Mas para já não vou citar nomes», acrescenta depois.