Milão parte agora

Além de Rafael Leo, o Milan poderá em breve adicionar um novo português ao elenco. Um jogador que resolve muitos problemas em casa para os rossoneri

Rafael Leão Ele também é decisivo na seleção. talento de sábado Milão Ele foi o herói da vitória contra República do Che. Um 4 a 0 não deixou dúvidas sobre a superioridade dos lusitanos.

O campeão rossonero esteve em campo desde o primeiro minuto e deu a assistência para o primeiro gol. Diogo Dalot. Ex-Milão, hoje Manchester United, Ele foi um herói corajoso e verdadeiro do torneio.

Ninguém jamais duvidou das características do lateral, que consegue jogar com tanta naturalidade na direita e na esquerda. Depois de um ceticismo inicial nos rossoneri, ele se saiu muito bem com Stefano Pioli.

Seu retorno não é tão inconcebível. AC Milan está à procura de um substituto Theo Hernandez E um jogador que pode disputar uma vaga à direita é um David Calábria. Dalot, como mencionado, mostrou que pode jogar nos dois lados. Ele já conhece os métodos de treinamento de Pioli e da maioria de seus companheiros.

Lateral, atualmente assinado com Manchester United, Com vencimento em 30 de junho, ele se sentiu confortável em Milão, e ficou claro que o casamento entre as partes representava uma oportunidade para todos. A amizade de Raphael com Leo também não deve ser subestimada. Pares e pessoas do mesmo país. Se o Milan está disposto a dar um salto qualitativo nessa função, Diogo Dalot representa realmente o nome certo. Um nome que claramente não é mais uma raça.

Leo e Dalot: portugueses em Milão

Se Diogo Dalot chegar ao Milan, é claro que Leo também deseja vê-lo nos rossoneri. palavras de Paulo Maldini As últimas horas acalmaram um pouco os fãs. O diretor técnico do Diabo disse confiante. Apenas as assinaturas estão realmente faltando agora. Todos querem avançar juntos. Para a ex-Lily, abraçar um amigo e companheiro de equipe como Dalot pode ser outra boa notícia.