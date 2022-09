Lega: ‘Confiança total em Salvini, ele terá um papel fundamental’ – Política

“Os resultados obtidos pela Liga no governo de centro-direita podem recuperar o consenso – e Matteo Salvini terá um papel fundamental – e melhorar muitos administradores, começando pela escuta do território, começando pelos governadores”. Ele dá a conhecer Liga no final do Conselho Federal – Durou quase 4 horas via Bellerio em Milão Afirmou total confiança em Salvini.

Salvini deixou o Conselho Federal sem se pronunciar. Foi muito bem”. O presidente da região de Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, disse após o governador Fontana. “Discutimos o Congresso”, e Federica disse: “Salvini sim ou Salvini não?” Quando perguntado, Salvini respondeu: “Sim”. “Tudo bem”, disse Andrea Grippa, vice-secretário do partido, e deu um sinal de positivo para o líder do Trentino, Maurizio Fugati.

Como prova do clima compartilhado, a liga divulgou uma foto do encontro com Salvini sentado ao lado de Luca Zaya. Então Massimiliano Federica ao lado de Attilio Fontana. Atrás de Giancarlo Giorgetti.

“Agora estamos falando de uma conferência extraordinária da liga, que é necessária. Eu sei quem escolher como novo secretário. Mas, por enquanto, não vou citar nomes”, escreveu o ex-secretário federal da Liga e ex-governador da Lombardia. Roberto Maroni Na coluna “Barbari Foglianti” em Il Foglio.

“A vitória é clara. O único medo da centro-direita e a última esperança da centro-esquerda desaparecerão: não haverá mais incertezas no parlamento. A dupla maioria no parlamento quebrará todos os obstáculos possíveis no caminho para Meloni. Palazzo Sigi. O resultado abaixo das expectativas da lista centrista de Renzi e Calenda é sem dúvida: a centro-direita não precisa mais de votos no parlamento”.

“A Liga seria um componente fundamental de um governo de centro-direita“. É isso Conselho Federal do Partido, que acontece via Bellerio em Milão. “Acima de tudo, o futuro e a solução dos problemas de duas horas de trabalho graças ao novo governo de centro-direita, do qual a Liga será parte fundamental”, escreve a Liga em nota.