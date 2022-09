Roma, com o Inter você precisa de companhia: os Giallorossi sempre venceram sem Mourinho

Será encenado no sábado, 1 de setembro, às 18:00 San Siro desafio entre entre E Roma. Oitavo dia de jogo válido Uma liga. Uma planta, ou seja, Massa, o Giallorossi teve alguns anos difíceis. Na verdade, de 2017 até agora, The Roma Ele nunca ganhou em Milão. Em dez jogos fora de casa, o Capitólio foi derrotado 6 vezes e apenas 4 terminaram empatados. A última vitória do Giallorossi veio contra o Giallorossi em 1 de outubro do mesmo ano Milão. 26 de fevereiro foi o último jogo da temporada 2016-2017 Roma se destaca San Siro vsentre. o Massa Então, é uma arena assombrada do Capitólio. O sucesso do retângulo verde milanês está em falta há cerca de 5 anos. Além disso, Simon treinou InzaghiUm que fez as pessoas sofrerem acima de tudo Roma Ultima temporada.

San Siro precisa do jogo certo: os Nerazzurri lutaram na última temporada

Simone Inzaghi

Não é um momento muito róseo emboraentrePara ter sucesso em Milão Roma Você tem que jogar a partida certa. De qualquer forma, a equipe foi treinada por Simone Inzaghi com quem era inimigo Roma A temporada passada teve mais dificuldades. A derrota por 3 a 0 contra a Roma está sempre na mente dos torcedores da Roma Amado Na primeira rodada do último campeonato. Uma competição que viu homens Mourinho Completamente destruído porentre. A outra partida a considerar foi a derrota do Capitol por dois gols a zero copa italiana. No entanto, essa partida irritou o técnico de Portugal. No entanto, uma estatística é boa Apoiadores Romanistas.

Desde que Mourinho foi desclassificado, a Roma sempre ganhou

Mourinho, Roma

Desde que voltou para a Itália, pres RomaJose Mourinho Ele foi demitido três vezes. Por fim, foi feita a contramedidaAtlantaEle não poderá ficar no banco para a partida de sábado contra os portuguesesentre. No entanto, paradoxalmente, o primeiro está ausente porta, poderia ter implicações positivas para os Giallorossi. Na verdade, ele esteve no comando do Capitólio todas as vezes Mourinho Não afastado por desqualificação, o Roma Sempre ganhou. Aconteceu contra CagliariNão esteve presente porque foi expulso no jogo contra os portugueses Nápolescom Masala E istoAtlantaAusente por fazer mímica no jogo comHellas Verona O gesto de um telefonema.