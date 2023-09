Paralisação de obras em 18 de setembro de 2023, paralisação de trânsito: informações sobre Roma

Segunda-feira, 18 de setembro Greve de veículos. Paralisação nacional durará 24 horas: ônibus e metrô em risco. Faisa Confail e Cobas Lavoro anunciaram pessoalmente a greve dos maquinistas de trens e bondes. Durante a paralisação, portanto, o serviço é garantido exclusivamente nos prazos legais. Abaixo, métodos de ataque em Roma.

Métodos de ataque em Roma

Na zona de Roma Capitale, a greve atinge toda a rede Atac e toda a rede RomaTpl. Na rede Atac, a greve diz respeito às ligações efectuadas por outros operadores em regime de subcontratação.

Horários, locais garantidos e não garantidos

-O serviço noturno de ônibus não é garantido a partir da noite de 17 de setembro (linhas iniciadas com “n”).

No entanto, o serviço das linhas diurnas está garantido, pois têm horários para além da meia-noite 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e as linhas 314-404 circulam nocturnas. -444 da Empresa RomaTpl.

No dia 18 de setembro, as viagens são garantidas em toda a rede das 8h30 e das 17h00 às 20h00 a partir do início do serviço diurno, enquanto as viagens não são garantidas em toda a rede das 8h30 às 17h00 e às 20h00. Serviço de fim de dia. As viagens no percurso alternativo de autocarro também não são garantidas, mas são agendadas a partir das 20h00; Linhas diurnas com saídas programadas além da meia-noite e saídas noturnas das linhas 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e 314-404-444 RomeTpl.

Na noite de 18 para 19 de Setembro é garantido o serviço de autocarros nocturnos (linhas iniciadas por “n”). No entanto, as linhas diurnas programadas após a meia-noite não são garantidas após a meia-noite; Viagens noturnas das linhas 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e 314-404-444 da RomaTpl.

Acesso’

Durante a greve, não está garantido o serviço de escadas rolantes, elevadores e escadas nas estações da rede Metro-Ferrovia aberta.

Bilheterias e estacionamento

O serviço de bilheteira não é garantido em caso de greve; O estacionamento de intercâmbio está aberto. O serviço de bilheteira online não causará qualquer interrupção. Utilize os canais online para comprar e gerenciar ingressos de temporada https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonmanti.

Razões para rescisão do contrato de trabalho

As causas profundas do Faisa Confail são: o actual aumento do custo de vida, a perda de poder de compra, a segurança no trabalho, o horário de trabalho, a organização do trabalho, as condições de trabalho das mulheres e todas as questões que requerem atenção urgente e necessária.

As principais razões da greve de Cobas foram: a favor de um aumento salarial de 300 euros; redução da jornada de trabalho de 39 para 35 horas semanais, com o mesmo salário e redução da jornada de condução e jornada de trabalho dos motoristas; Adaptação das medidas de segurança e saúde no local de trabalho e para os utilizadores do serviço TPL; Por bloquear a privatização e licitações relacionadas para a TPL.