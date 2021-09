A mulher envolvida no sequestro de crianças falou na rádio israelense. Tio materno: “Prisioneiro do Éden como soldados israelenses nas prisões do Hamas”

De acordo com o marido de Iya Pran, uma transmissão de rádio israelense em Negombo, (La Tia paterna de Ethan O bebê foi entregue à Itália Depois da tragédiaA mulher estava na Itália com Belek e estava ativamente envolvida no sequestro.



Troca tóxica de cargas Entre dois ramos da família Continua por meio de uma estação de rádio israelense. De acordo com a vovó: “As condições de Aidan são muito ruinsAgora, finalmente, quatro meses depois, os médicos verão o que aconteceu com ele. Ele não viu nenhum médico neste momento. Por quatro meses, eles impediram que eu e Shmuya consultássemos médicos e psicólogos.



É a resposta O ramo paterno da família Sempre vem através dos microfones da rádio israelense.



⁇A família Belek mantém prisioneiros Eton na prisão Hymas⁇ Ataca mamãe ou hidro. “A família de Belek – ele acrescentou – se recusa a dizer onde está o bebê. Eles o escondem em uma espécie de buraco.“ Não ficamos surpresos, estávamos com tanto medo de que isso acontecesse.