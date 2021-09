O primeiro programa para trazer a comida portuguesa, a fome e as terras lucidânias para a mesa

A cozinha portuguesa é muito original e específica na Europa e no mundo. A sua tradição gastronómica tem marcado as cozinhas de muitos países, hoje em dia as laranjas doces são cultivadas e agradecidas por portugueses de todo o mundo. Os sabores portugueses têm uma influência considerável na tradição culinária brasileira, por exemplo, adotando até a versão nativa dos pratos portugueses mais clássicos como a physovada ou calderada. Em 1543, os portugueses chegaram ao Japão e exportaram açúcar refinado. Os japoneses gostavam tanto da comida que seguiam certas receitas, como pão de ló e fios de ovo, um creme de ovo. Por isso, para os seus convidados, provavelmente iremos encontrar dois pratos típicos portugueses que poderá preparar para uma noite temática.

Cozinha tradicional portuguesa

Os pratos que encontramos são um aperitivo de peixe e primeiro prato à base de carne, adequados a todos os paladares e adequados para combinar com um bom vinho. Neste caso é melhor ir com eles com um rótulo comum de país ibérico porque pode ser facilmente encontrado Vinho português em tanico, Escolha a partir de uma lista online abrangente. Aqui estão duas receitas que fazem parte da tradição da cozinha portuguesa.

Antipasto, Got Pastries

O apetite que propomos é derivado da tradição marítima lucidana, que o considera um elemento importante do forte especial da gastronomia nacional. Na verdade, traduzido pasties de Bakelhaw significa “Got Pastries” porque os potes de peixe foram criados de forma tão alegre e irresistível que podiam ser cozinhados nos restaurantes e lojas de comida de rua mais famosos.

Os materiais são os seguintes:

400 g de cabra embebida

Cerca de 600 gramas de batatas

4 ovos

1 cebola

Salsa a gosto

noz-moscada

Vinho branco seco

1 folha de louro

Óleo de amendoim

Depois de lavado e descascado o forte, corte-o em filés, acrescente metade da cebola e do louro e coloque em uma tigela coberta com água fria. Ferva os filés, cozinhe por 2-3 minutos e escorra bem o casaco. Quando estiver bem quente, pique o filé com um garfo. Ferva as batatas, descasque-as e amasse na batedeira ou moedor de legumes. Junte o bacalhau picado e o resto da cebola picadinha, a salsa, a noz-moscada, o sal e a pimenta. Em seguida, adicione um ovo inteiro, uma gema e uma gota de vinho branco à mistura. Transforme a massa em almôndegas ovais e frite em farinha e óleo quente.

Relativo, passo de arroz

Primeiro você pode ir primeiro da cordilheira Tres-os-Montes, mas é facilmente servido em todo o país.

Os materiais são os seguintes:

Cerca de 2,5 kg 1 pato

100 gramas de banha ou banha

150g de presunto cru muito magro

• 250 g de “chouri´o” ou outra salsicha picante

1 cebola branca média

1 cenoura média

50 g de manteiga

250 gramas de arroz “Caroline”

1 litro de água levemente salgada

Algumas pimentas

Reserve os intestinos e limpe o ganso para remover o excesso de gordura. Leve a água para ferver, acrescente sal, pique alguns pimentões, cebolas, cenouras, corte o bacon e molhe os intestinos com todo o presunto. Leve para ferver e cozinhe por uma hora para desengordurar com freqüência. Adicione o pato à panela, que cozinhe por mais meia hora. Depois de cozido, coar, deixar esfriar, quebrar em pedacinhos e levar ao forno em um recipiente de barro. Retire mais o caldo e retire a carne e os vegetais. Em uma frigideira separada, aqueça a manteiga, acrescente o arroz e frite e, por fim, acrescente o caldo (o dobro do tamanho do arroz, ou seja, meio litro). Absorva o caldo de arroz e quando estiver cozido coloque-o no mesmo recipiente onde está o pato e misture tudo. Coloque o presunto, o bacon e a linguiça já na superfície e leve ao forno por 10-15 minutos. Para servir este prato, o pato pode ser arranjado em pequenas tigelas de terracota para dar a cada convidado.