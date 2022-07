Até Mara Carfagna acaba deixando Forza Italia: “Não quero que meu país seja como a Hungria de Orban”

Depois de dizer adeus Mariastella gelmini E Renato Brunette Rumores de outras saídas oficiais no Forza Italia foi Excluído a partir de Licia Ronsulli. A paixão de Cavalier, acusada disse “Arrume um Xanax”, ele se recusou a dizer ao ministro de assuntos regionais Possível Saudações Mara Carfagna. Em vez disso, venha hoje, um juntos J’crime façam Berlusconi e centro direito. Embora oficialmente em uma entrevista com República Ele diz “serei breve”Ao ministro do Sul governo Draghi “A reflexão que faço uma peça a partir de dois fatos: Aplausos Coloque em Crise e centenas de notícias de prefeitos e empresários me perguntando há dias “Você está louco?” Novamente: “Agora eu me pergunto: Faz sentido continuar a guerra civil? Ou escolher a irresponsabilidade e a indecisão, isolar aqueles que são contra e decidir o que fazer como resultado? ”.

Um longo adeus

A longa despedida de Carfagna ao Forza Italia “transmite coisas práticas e concretas, teve de ser defendido antes da votação em março seguinte e foi declarado vitorioso um minuto depois. Era isso Um exame de conclusão do ensino médio que a FI deve ter solicitado à Lega e à FdI: Os italianos mostram à Europa e ao Ocidente que somos um líder responsável, sério, capaz de honrar os acordos até o fim. O contrário foi feito. A chave agora é restaurar a credibilidade italiana, que foi duramente atingida pela crise e por aqueles que a causaram. Ao ministro “Melões Ele tem todo o direito de propor seu primeiro-ministro: Ele mereceu, liderando o partido que venceu a liga e conquistando três vezes os votos da FI. PARA Dragões Ele sempre resiste e, em muitos aspectos, é muito estável. Mas a ideia dele da Itália não é minha. Acho que a Itália não deveria ser como a Hungria OrbanMas para a Alemanha Merkel“.

Mais uma vez: “Acho que sim Steve Bannon Seja um mau professor. Penso que a integração política e económica europeia é uma tábua de salvação, não um perigo para o nosso país. Segundo o ministro, “a falta de confiança em Draghi é indicativa Abandonando qualquer autonomia do elemento liberal do direito soberano. Até 19 de julho, a FI não teria dúvidas sobre os problemas do governo: apoiar um fim ordenado da legislatura, proteger famílias e empresas, apoiar o primeiro-ministro mais respeitado da Europa, que poderia então vencer as eleições. Propaganda. O Rubicão foi cruzado em 20 de julho. A escolha se deu em razão de nossa história e da completa descontinuidade com nossas relações europeias e ocidentais.

Desembarque do calendário?

Finalmente na entrevista Francesco Bei Uma resposta vem Carlos CalendaQuem esperava sua chegada à frente republicana: “Acho que sim Experiência do Governo de Salvação NacionalUma verdadeira experiência patriótica baseada em uma visão concreta dos problemas e compromissos internacionais da Itália, Você merece uma segunda chance. Precisamos de mais europeísmo e mais credibilidade com cada um dos nossos parceiros. Grandes questões como crescimento, impostos, trabalho precisam ser enfrentadas e não de campanha para resolvê-las. Este é o meu “antes” e esta será a minha batalha futura“.

Ler ao abrir

consulte Mais informação: