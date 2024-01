Lille anuncia talento português: Thiago Morais, de 20 anos, chega do Bovista

Policial

Thiago Morais Ele é um novo jogador do Lille. O extremo português Sub-21 assinou hoje contrato até 2028.

Este é o comunicado de imprensa: “Tiago Fontoura Fonseca Morais nasceu a 3 de Setembro de 2003 em Espinho, na região do Porto. Foi no Boavista que desenvolveu as suas capacidades como jogador de futebol. usou-o pela primeira vez em 2020, com apenas 17 anos. jogador. Uma das expressões-chave da liga e da La Liga portuguesa para os meses de agosto e setembro de 2023.”

“Estamos muito felizes com a contratação do Thiago. É um jogador que temos acompanhado particularmente e que tem demonstrado grandes qualidades como auxiliar e goleador. à nossa equipe. Ele demonstrou muita vontade e desejo de se juntar a nós “, disse o presidente Letong.

Estas são as palavras do jogador: “Estou muito feliz por estar aqui, venho para o Lille com a ambição de crescer e ultrapassar os meus limites. Quero agradecer não só ao clube, mas também aos adeptos pelas mensagens e pelo apoio”.