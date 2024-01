Camorra, gerenciando vendas de cigarros proibidos e gadgets Napoli, 4 prisões

Em maio de 2023, durante as comemorações do campeonato, pediram e compraram 500 euros a um vendedor ambulante para lhe permitir vender os gadgets (originais) da sua mulher. Futebol de Nápoles. Isto surgiu de uma investigação da DDA, que prendeu hoje quatro elementos-chave da família criminosa do distrito de Carabinieri e Fiurigrotta da divisão de investigação do Comando Provincial de Nápoles.

É sobre o chefe Vitale Trancone55 anos, conhecido como “Tio” do filho Joseph26 anos, dLuigi Troncones34 anos, cunhado de Vitale, e Sofá Benito, 41 anos. O grupo criminoso liderado por Vitale Troncone, há algum tempo, estava no centro de uma rivalidade com um clã rival e, em junho passado, pai e filho escaparam milagrosamente de uma emboscada que começou com a clara intenção de matar, durante a qual foram baleados. . Uma dúzia de armas dispararam contra a multidão. Não apenas isso. Ao emitir ameaças de morte à mesma vítima, o clã Droncone não conseguiu vender os cigarros contrabandeados (150/200 caixas) durante 6-7 meses a um vendedor ambulante – que vende cigarros contrabandeados – e obrigou-o a pagar. A um preço aumentado para eles, 24 euros cada.

Durante um período de tempo, o vendedor de cigarros pôde pagar impostos principalmente sobre a receita da venda dos aparelhos do campeão italiano Napoli. Contudo, quando tentou esclarecer que a situação se estava a tornar insustentável Vitale e Luigi Trancone Eles o ameaçaram de morte e responderam: “Aqui estamos, quem manda é você e você tem que fazer o que mandamos”.

A operação de investigação levada a cabo pela unidade de investigação do Comando Provincial dos Carabinieri de Nápoles sob a coordenação da DDA permitiu obter elementos circunstanciais contra os suspeitos de diversas extorsões graves cometidas contra comerciantes. Bairro Furigrota.

“Agora vou te dar uma pancada (um tiro) na testa, não tenho medo de ninguém e nem mesmo de te matar.” Novamente: “Você deve dizer à sua esposa para não interferir… Não tenho medo de matá-lo… Você tem meu filho armado e em perigo de prisão”. Eles não têm meias medidas Giuseppe e Vitale Trancone, chefes da família criminosa de mesmo nome foram decapitados hoje com quatro detenções anunciadas pelos Carabinieri do Comando Provincial de Nápoles. A vítima era um vendedor ambulante do bairro de Fuorigrotta, que obrigava sua esposa a pagar dinheiro de segurança para vender gadgets do SSC Napoli e comprar grandes quantidades de cigarros contrabandeados – a preços exorbitantes – que ele não conseguia vender. Em setembro de 2023, segundo relatos, a vítima também foi ameaçada de morte por não ter pago nessa ocasião 500 euros. Na ocasião, uma pessoa que entrou em contato com um vendedor ambulante em uma scooter portando uma arma, Luigi Troncone (Cunhado do chefe Vitale Trancon): “A culpa é sua por me prender… me fazer vir armado… Agora que você não nos pagou o dinheiro que nos deve, ele me forçou a voltar amanhã, domingo. As crianças entregaram a parte que faltava do dinheiro solicitado ao patrão Vitale Troncone, que veio especialmente buscá-lo. Giuseppe e Vitale Troncone ameaçaram matar o vendedor ambulante. As ameaças ao filho do casal também continuaram após a denúncia. para a polícia.

