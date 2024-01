Milan-Cagliari, Leo Surprise: Os torcedores estão do seu lado

Rafael Leão – (LaPresse) Curva Sud em colaboração com SpazioMilan.it

Os torcedores rossoneri tomam partido. No centro do debate entre os adeptos do AC Milan está o avançado português Rafael Leo.

Rafael Leão Continua a ser o centro do debate entre os fãs Milão. O ambiente nos rossoneri parece estar dividido entre aqueles que apoiam o avançado português e aqueles que continuam a acusá-lo de mau desempenho, apesar da suspensão. A última resposta dos torcedores rossoneri durante a partida da Coppa Itália veio esta noite, Milão-Cagliari.

Esta noite, os torcedores rossoneri confirmaram sua separação no que diz respeito ao título Rafael Leão. A maioria dos apoiadores Milão, atualmente em campo para o jogo da taça, assumiram uma postura decisiva ao manifestar a sua posição sobre a questão ligada ao avançado português. A resposta veio curva SulConfiante em suas decisões sobre seu talento rossonero.

Torcedores rossoneri tomam partido

Durante a partida da Copa da Itália Milão-CagliariOs torcedores rossoneri expressaram sua opinião de forma clara e impactante sobre o tema abordado Rafael Leão.

lá curva Sul, no San Siro, deixou claro de que lado está na polêmica em torno da suspensão do atacante português. Segundo reportagem do jornalista Martin Sartorio, a torcida organizada do clube rossonero ficará à margem. Rafael Leão, elogiando seu talento com uma sucessão de batidas de bateria. Os portugueses devolveram o golo final por 4-1.

que curva Sul Foi uma resposta sólida de uma parte dos torcedores rossoneri. Alguns torcedores do clube milanês, contra a última partida do campeonato SassuoloEles começaram vários Assobiar no endereço Rafael Leão. Não gosto de atitude curva SulResponder rapidamente às críticas posicionando-se próximo Do atacante português.

Embora a primeira metade da temporada tenha ficado aquém das expectativas, o The curva Sul continua fiel Rafael Leão, apoiou-o com uma espada desembainhada. O avançado português tem lutado para conseguir uma série de exibições positivas e os números reflectem o actual momento do antigo jogador do Lille. Em 20 partidas, o atacante do Milan raramente apareceu no placar 4 metas 5 Ajuda. Não há dados, mas anda de mãos dadas com a trajetória atual Milão Por Sr. Stefano Pioli.

Os números de Raffaele Leo foram, de fato, condicionados pela volatilidade da primeira metade da temporada dos rossoneri. Apesar de um início nada positivo, o avançado português pode continuar a contar com o apoio dos adeptos rossoneri. Fator admissível a Rafael Leão Para voltar àquele evento devastador visto durante a vitória do Scudetto há 2 anos.