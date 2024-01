Ela consegue escapar e o homem de 70 anos é preso

Testado Feminicídio Na província Deramo. PARA Juliananova Um homem tentou Mate sua esposa Ele atira nela com uma arma Pistola Caça, mas não consegue acertar. A mulher conseguiu desarmá-lo e fugir com a arma, e o homem depois o fez. Prender prisão pela polícia.





Ele atira em sua esposa em Giulianova

O incidente ocorreu na terça-feira, 2 de janeiro, em uma casa da casa Juliananova, na província de Teramo. De acordo com relatos LidarUm homem de 70 anos, S.Ele parou com uma arma Um golpe para a esposa.

Tomada Ele não alcançou a garota Durante uma briga ela desarmou o marido e conseguiu escapar com a arma; Os vizinhos então o ajudaram.

Uma tentativa de assassinato de uma mulher ocorreu em Giulianova, província de Teramo





O que aconteceu

Um primeiro passo Reconstrução Na verdade, o homem deveria Ele atirou na esposa No final de um lutar Em casa, o ciúme aparece por motivos. 70 anos, A Pistola Ele foi devidamente detido e demitido, mas não pôde agredir sua esposa de 64 anos.

Um nasceu corpo a corpo entre os dois até que vizinhos vieram correndo após ouvirem tiros e gritos. A mulher se libertou Desarme o marido E os seus escapou Fora com uma arma.

Os vizinhos então resgataram a menina e a mantiveram em segurança, enquanto isso informavam a polícia.





Um homem de 70 anos foi preso

A mulher foi levada ao pronto-socorro do Hospital Giulianova para algum tratamento chocado Relatado no peito e no rosto durante briga com o marido.

O homem, reformado, foi detido pela polícia que interveio no local e levado para o palácio. Ele tem oPrender prisão Nas acusações Tentativa de homicídio.

Um episódio intenso que segue as primeiras horas Feminicídio do ano, terminando na noite de segunda-feira, 1º de janeiro Santo OrestesNa província de Roma.