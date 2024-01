O inverno está a todo vapor, depois de Befana está frio e com neve; Atualizações

O inverno está a todo vapor depois de Befana



O inverno está a todo vapor e depois da Epifania vem o frio e a neve, mesmo na Itália.

Depois de um longo período de temperaturas acima da média e quase sem chuvas, O General Winter levantará a voz nas próximas semanas. Tudo isto se deve a grandes movimentos a nível hemisférico, que irão desencadear a descida de ar gelado em direcção à região do Mediterrâneo, o que alterará completamente o tempo e as condições climáticas em poucos dias.