“Este não é o nosso ato” – Corriere.it

Fora Lorenzo Gromonesi e Andrea Nicastro

A ambiguidade ucraniana pode ser uma forma de evitar a retaliação, mas também há quem especule sobre a autodestruição de círculos militares russos determinados a se revoltar contra a guerra.

História de detetive com implicações cada vez mais militares e diplomáticas A história de A Ucrânia teria realizado o ataque na Rússia . Segundo relatos da Rússia, Dois helicópteros ucranianos Eles teriam voado quase quarenta quilômetros em território russo na noite seguinte. Uma explosão de alcance total foi lançada no primeiro limite soldados de Zhelensky Desde que a guerra começou há seis semanas.

Os russos filmaram as chamas no céu e condenaram publicamente o ataque: O dano é enorme. governador da região BelgorodVyasaslav Gladkov, dois funcionários ficaram feridos e as linhas de energia na área foram danificadas.