‘Esperanto. Vozes e canções do Mediterrâneo no Detro Social no Palazzo

Esperanto. Vozes e canções do MediterrâneoO show, que foi adiado para 19 de fevereiro devido ao governo Sábado, 9 de abril, às 21h. Para Salão Comunitário do Palazzo Zul Oklio (Praça Zamara 9). Conta as fronteiras do mundo, os povos, os amores que unem e permanecem inseparáveis, desde as tradições étnicas italianas, espanholas, sebardi, portuguesas, gregas, ciganas, judaicas e árabes, até histórias de povos e lugares reais e imaginários. , Em Esperanto sobre a História do Mediterrâneo. Entrada: 15 euros, reduzido para 13 euros.

Damiana Leone está envolvida na pesquisa musical há muitos anos, junto com a cantora-atriz, escritora e diretora, o guitarrista Franco Pitropoli e o contrabaixista Alessandro Stradooli. Da sua experiência e poesia, através dos seus mitos, das suas canções e das suas tradições, nasce a travessia da ponte imaginária que liga todo o Mediterrâneo. Reserve aqui.

O Esperanto conta a história dos povos, amores e fronteiras do mundo que se unem e permanecem inseparáveis, com histórias de povos e lugares reais e imaginários, de tradições étnicas italianas, espanholas, sebardi, portuguesas, gregas, ciganas, judaicas e árabes. Esperanto da História do Mediterrâneo.