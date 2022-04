Mau tempo Itália: Fim de semana de 2 a 3 de abril Frio, chuvoso e com neve

O furacão polar está chegando e trazendo neve quase para as planícies. O fim de semana de 2 a 3 de abril na Itália é caracterizado pelo mau tempo, frio e chuvoso, possível aparecimento de neve. Modelos matemáticos, entre outras coisas, prevêem nevascas abundantes nos Apeninos, até 300-500 metros, nas montanhas Florintina e Úmbria, até os portões de Roma. Também a intensidade do frio e da chuva pode dar algumas escalas isoladas mesmo nas planícies centro-norte.

Antonio Sano, diretor e fundador iLMeteo.it, Confirma a chegada de um furacão polar com a formação de uma baixa profunda de Génova, uma baixa pressão centrada no Mar da Ligúria: esta estrutura provoca queda significativa de temperatura, trovoadas, granizo e queda de neve até altitudes montanhosas particularmente baixas; A pior situação será hoje e até amanhã à tarde.

A partir de domingo, 3 de abril, realmente, lentamente, os eventos serão muito isolados, até terça-feira será frio, com possíveis geadas tardias nas planícies, perigosas para a agricultura após as últimas 2 semanas de primavera quente.

Matteo Italia, detalhes das previsões

Sexta-feira 1. Norte: Coberto por chuva, neve acima de 1000 m, descendo para baixas alturas de montanha à noite. No centro: Sardenha com neve nas montanhas e mau tempo no Tirreno, a altitude cai para 900 metros à noite. Sul: Chuva generalizada, especialmente na Campânia e na Calábria.

Sábado 2. Norte: Mudança para neve em baixa altitude de montanha, frio. No centro: Mau tempo com neve até 300 metros nos mares da Sardenha e Tirreno. Sul: Mau tempo na Campânia, Basilicotta, Calábria, 6-700 metros de neve.

Domingo 3. Norte: Alguma chuva na Ligúria. Centro: Choveu em algumas partes do setor Adriático. Sul: Progresso após chuvas no Mar Tirreno Inferior.

Tendência. O clima será especialmente frio pela manhã, com a primeira previsão para a nova semana indicando um retorno gradual da primavera a partir de terça-feira.