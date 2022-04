Christian é um ponto definido

Na onda do momento. Antes do intervalo, um Derby jogou como capitão de pleno direito do meio-campo para um desempenho luxuoso, Golo da selecção nacional na passada terça-feira (Segundo na carreira) para abrir o placar de uma partida inútil contra a Turquia. Além das ilusões azuis, Brian Christian está pronto para a corrida final da temporada com a Roma. Isso não é algo que não existia antes, mas sim: o meio-campista Mourinho é o sexto jogador mais utilizado E pelas características é praticamente único em rosas amarelas e vermelhas. Em todas as competições, 36 postagens em 40 aparições, 27 de 30 na Serie A perdeu dois para Govt e um para desqualificação. O Special One o usou como meio-campista em 4-3-3, como meio-campista em 4-2-3-1 e com três zagueiros, independentemente do estilo de jogo que ele usou. Nesse campo, onde o treinador português muitas vezes destacou a ausência de um dirigente puro, Isso é muitas vezes questionado Por exemplo, Oliveira e Vertewood foram um pouco “rodados” em sua busca pela configuração certa. Depois de marcar contra o Sassuolo, os romenos venceram por 2 a 1 no jogo de ida das Olimpíadas e buscaram melhorar seu recorde pessoal de quatro jogos por 2 a 2 no jogo de volta aos 94 minutos. Definido para a temporada 2018-19, sua primeira em Kialoros. No entanto, antes dos gols, Kristen garantiu força física no meio-campo, o que o diferencia de seus companheiros de equipe e, entre outras coisas, faz dele um dos maiores duelos aéreos vencidos no campeonato por equipes (69)., A capacidade de auxiliá-lo na fase defensiva quando é o “quebra-mar” na frente da linha de clorose. A sua presença na mediana frente ao Sampteria em Marathi amanhã será fundamental, pois no Derby, considerando a ausência de Janiolo, Brian fará parte do poker daqueles jogadores que contam com Mourinho, Olivera, Pellegrini e Mahidarian. .

Só o tempo

Em Gênova contra a Samptoria, Kristent relatou o único problema físico grave que o atormentava desde que a Roma vestia a camisa.. Foi depois dos jogos de 20 e 7 de outubro de 2019 que ele sofreu uma lesão no tendão e foi forçado a permanecer estável até o final de janeiro. No entanto, desde aquele dia, ele mudou muito, tendo a oportunidade de se tornar o chefe do vestiário (não é incomum ouvi-lo liderar seus companheiros de equipe nos treinos) e a armadura de capitão várias vezes (ambos este ano, contra o Specia e com o Lecce na Copa da Itália). Essa lesão é uma lembrança distante, uma motivação a mais para continuar na onda do momento.