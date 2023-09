Migrantes criticam a “linha diplomática” de Crippa (Lega) Meloni: “Não está funcionando, de volta à estratégia de Salvini”

Secretário Adjunto do Clube Andrea Crippa A “linha diplomática” mantida pelos imigrantes dos sumidouros Geórgia Meloney: “Não funcionou”. E apela a uma “abordagem mais decisiva” considerando que “a Europa não nos ajudará”.

“Não por acidente.” Por estas palavras Cripa Responde à pergunta de Affaritaliani.it sobre a estratégia seguida pelo Primeiro-Ministro até agora Geórgia Meloneyou a via diplomática com viagens à Tunísia em conjunto com o Presidente da Comissão Europeia Úrsula van der LeyenTrabalhou para prevenir a imigração ilegal.

Permitam-me voltar às palavras do Vice-Primeiro Ministro à imprensa estrangeira ontem Matteo SalviniFalando sobre a guerra contra a Itália e a direção do desembarque, Crippa diz: “Temos que voltar ao que Salvini fez quando era ministro do Interior. E ele mostrou que os problemas podem ser resolvidos com abordagens mais duras. Não estou apenas falando sobre a restauração dos decretos Salvini de 2018, mas tem de ser mais decisivo.

O primeiro-ministro foi demasiado tolerante? “Meloni tentou resolver o problema diplomaticamente. Mas a Europa não nos está a ajudar, outros países estão mesmo a fechar as suas fronteiras e temos de tratar todos os imigrantes ilegais. A rota diplomática não está a levar. Nada. Ontem chegaram 121 pequenos barcos e 6.000 migrantes, o governo tunisino está claramente em guerra com a Itália”, continua Crippa. “É impossível um país como a Itália ser ameaçado por países do Norte de África como a Tunísia. Tudo isto sem a Europa intervir e fechar as fronteiras.