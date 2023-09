Raffaele Leo se prepara para o derby Inter-Milão: todas as probabilidades

O português é o homem mais esperado do Milan: o seu talento pode ser decisivo para os rossoneri

Ele colocou o número 10 nos ombros, porque o Milan já o levava há algum tempo: Raffaele aumentou a pressão com um gol de manchete no Leo Olimpico, proporcionando ao seu time um grande clássico. Os torcedores rossoneri acreditam em seus flashes, o que prevê um prognóstico já escrito: encontraremos as chances de Raffaele Leo ser o artilheiro do clássico Inter-Milão nos principais sites de apostas associados à Série A.

Melhor pontuação de Leo em Derby: as probabilidades – Com base nos resultados recentes dos rossoneri no clássico, a bolsa de Leo no clássico até agora tem sido negativa. Em 13 jogos no total contra o Inter, os portugueses venceram apenas três, empataram dois e perderam oito, com apenas uma vitória por 3-2 (dois) na temporada passada. Números para refrescar, talvez já no clássico de sábado: um duplo compromisso com a seleção nacional contra Eslováquia e Luxemburgo (138 minutos no total) ajudou a encerrar a confusão do início da temporada para entrar em boa forma na noite de gala em San Siro . Então, quem sabe, talvez Leo seja o artilheiro do torneio: 9,60 na Cassabet, 9,50 na Sisal e Betflag, 8,60 na Better e Goldbet e 8,50 na Betway, e uma odds aparece na Bet365.

O gol de Leo nos anos 90 – As chances de o mercado ver Leo como o placar nos 90 minutos são aparentemente baixas: uma opção que vale 4,00 com Gazzabet, Better, Sisal e Goldbet e cai para 3,80 na Betflag e 3,75 na Bet365 e Betway. O português marcou um gol até o momento nas três primeiras jornadas do campeonato: o clássico será seu primeiro encontro na Série A com Sommer, contra quem já marcou na vitória de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça. Copa do Mundo do Catar (oitavas de final). READ No final de semana faz calor como o auge do verão, com retorno iminente de um anticiclone africano!

14 de setembro de 2023 (Modificado em 14 de setembro de 2023 | 12h50)

