400 casos de pedofilia na igreja em Portugal: “Não é um número muito elevado”

lá Comissão Independente Sobre abuso sexual Igreja Católica Relatado em Portugal Um total de 400 casos. isto, 17 Eles estão preocupados com os padres que ainda estão no negócio. Entre eles estava o arcebispo e ganhador do Prêmio Nobel da Paz Carlo Felipe Jimenez Bello. 1996. O psiquiatra infantil Pedro Strecht, coordenador da comissão, lembrou ter falado sobre casos relatados às autoridades judiciais. Enquanto presidente Marcelo Rebelo de Sousa “Não é um número grande”, disse ele anteriormente. Depois teve de corrigir o jogo numa nota após a reportagem: “Disse que não é muito comparado com a probabilidade e a triste realidade. Em Portugal e noutras partes do mundo”. casos têm atacado os altos escalões da Igreja portuguesa nos últimos tempos.

Alegações contra o presidente

Presidente do República, um católico convicto, foi acusado de não brilhar pela imparcialidade. Porque em julho ele defendeu dois cardeais citados por encobrir uma investigação de um jornal Observador. De Sousa também recebeu uma denúncia contra o monsenhor José OmelasBispo e Presidente de Fátima Sínodo Português. O Presidente comunicou o assunto às autoridades competentes. Mas também informou o bispo. No entanto, o presidente disse acreditar que todos esses escândalos não terão impacto no sucesso da Jornada Mundial da Juventude. Será em Lisboa Primeira semana de agosto de 2023 E para contar na presença do Papa Francisco.

