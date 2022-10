Metrô, bloqueie horários em risco de confusão

Braços cruzados. Terça-feira 11 de outubro no Milan The Low ataque de trabalhadores Caixa eletrônico, a agência que administra o transporte público sob Madonina. Entre 8h45 e 15h, trens, ônibus e bondes de quatro linhas do metrô correm o risco de serem parados.

Todos os principais sindicatos – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cosal, Ugl e Orsa – declararam greve de emergência após outro ataque a dois funcionários da empresa, que levou à prisão de dois seguranças em Casina Coba no fim de semana. façam chutando, foi esfaqueado e mordido por um homem de 22 anos que estava incomodando passageiros na praia. No entanto, há algumas horas, havia um operador de estação foi assassinado Barril em ponta lodi, de cor amarela.

O risco de caos na cidade é muito real. No último dia 16 de setembro, os mesmos sindicatos já haviam protestado pelo mesmo motivo, e os túneis também Fechadas 8h45 às 15h00 e retoma o serviço normal à tarde.

“Pedimos – leia-se uma nota da Acronyms – uma intervenção decisiva e coordenada envolvendo o legislativo, as empresas e o conselho da AMD para proteger a segurança dos trabalhadores”.