Ministros portugueses voam para a Ucrânia para discutir reconstrução e educação – Euractive Italia

O ministro das Relações Exteriores, João Gómez Cravinho, e o ministro da Educação, João Costa, chegaram a Kiev na manhã de segunda-feira para uma visita de dois dias. Foram recebidos pelo Presidente Volodymyr Zelensky e pelos seus homólogos ucranianos para discutir a guerra, a reconstrução e a educação.

Ministros Gómez Cravinho e Costa visitarão Kiev e Zhytomyr contatado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

A educação é uma das principais prioridades da agenda e será discutida durante o III fórum sobre a reconstrução de Zhytomyr.

Um memorando de entendimento entre Portugal e a Ucrânia para a reconstrução de escolas e equipamentos será assinado na manhã de terça-feira.

Segundo a nota de imprensa, será também apresentado o plano de construção do Liceu 25, que estará a cargo da Construção Pública, EPE, representada pelo seu diretor Luis Andrade na conferência internacional.

Na terça-feira, Costa reunir-se-á com o seu homólogo ucraniano, Oksen Lisovy.

Ele se reunirá com o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, e fará um balanço dos “recentes desenvolvimentos no terreno e dos progressos recentes na adesão da Ucrânia à União Europeia e nas relações entre os dois lados”.

No mesmo dia, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, reunir-se-á com Gomes Gravinho e Costa para discutir a paz e a reconstrução do Liceu de Zhytomyr. 25 e integração de crianças refugiadas ucranianas em escolas portuguesas.

Esta será a quarta visita de Kravinho a Kiev desde que as forças russas invadiram a Ucrânia.

Segundo a nota de imprensa, o presidente da Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Filipe Santos Costa, que será orador na conferência, fornecerá mais de metade da oferta nacional das empresas de construção e obras públicas. Cem empresários ucranianos na Câmara de Comércio e Indústria, bem como Vice-Ministros da Economia e Energia, estão a reforçar os esforços de Portugal para apoiar a reconstrução da Ucrânia.

(Compilado por Dina Diaz – Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)

Leis Aqui Artigo original.