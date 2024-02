MadoquaPower2X confirma a confiança no Grupo MAIRE para o projeto da sua maxi-planta portuguesa (eletrólise de 500 MW)

A Tecnimont (Integrated E&C Solutions) – uma parte corporativa do Grupo italiano MAIRE – concedeu à MadoquaPower2X (um consórcio de Madoqua Renewables, Power2X e Copenhagen Infrastructure) um contrato para o Estudo Básico de Design de Engenharia (FEED). Desenvolvimento de uma planta integrada de produção de hidrogénio verde e amoníaco na zona industrial de Sines, em Portugal.

O projeto envolve a produção de H2 verde utilizando a tecnologia combinada de hidrólise alcalina de eletrólise e produção de amônia verde através do processo Haber-Bosch. O amoníaco verde será transportado por gasoduto até ao porto de Sines e carregado para exportação, mas também será utilizado como combustível marítimo.

O escopo de trabalho da Tecnimont – explica Maire em nota ao grupo – inclui o projeto de integração do eletrolisador, a unidade de separação de ar para produção de nitrogênio, a planta de produção de amônia, bem como as instalações de armazenamento e carregamento dos navios. Como parte do contrato, a Tecnimont também apresentará proposta de EPC (Engineering, Procurement and Construction) para as atividades de construção da planta. Uma notificação final para prosseguir é esperada até 22 de março de 2024.

O prêmio segue o PRE-FEED da NextChem Tech, subsidiária de Soluções de Tecnologia Sustentável da MAIRE, que assinou um acordo com a MadoquaPower2X em setembro de 2022.

A MadoquaPower2X tem uma capacidade de eletrólise até 500 MW utilizando energia renovável gerada por centrais solares e eólicas em desenvolvimento em Portugal. É a primeira fábrica em Sines, o maior centro industrial e logístico da Península Ibérica, a produzir energia limpa à escala industrial e com os mais elevados padrões ambientais e de segurança. O projeto visa criar uma cadeia de valor de exportação de energia entre o Porto de Sines e o hub do Noroeste Europeu.

O CEO da MAIRE, Alessandro Bernini, comentou: “A abordagem integrada entre as empresas do nosso grupo é um fator chave de sucesso da proposta de valor da MAIRE. Este prémio demonstra a força do Grupo no segmento de produção de hidrogénio verde e amoníaco, ajudando a apoiar a transição para um sistema de energia limpa.”