Ilaria Challis, carta da prisão de Budapeste: “Insetos e ratos da prisão, dias sem papel higiênico e absorventes higiênicos. Cabelo na comida.”

Cela totalmente fechada, percevejos, baratas nos corredores, comida ruim. É a vida de um prisioneiro Ilaria Challis, um antifascista detido na Hungria acusado de agredir dois neonazis, numa carta de 18 páginas que o homem de 39 anos enviou aos seus advogados em Itália, Eugenio Loszko e Mauro Streini, no dia 2 de outubro. Texto dirigido exclusivamente por Tg La7 Enrico Mentana. Ele passou 8 meses na prisão e foi proibido de falar. A mulher, cujas imagens algemadas provocaram protestos e indignação, denunciou as condições para os prisioneiros permitirem advogados. Gabriel MarchesiO seu co-suspeito é impedir a execução de um mandado de detenção europeu e transferi-lo para uma prisão húngara.

Challis, que se declarou inocente, descreve as circunstâncias de sua prisão quando o procuraram. Além de roupas íntimas, sutiãs e meias, foram apreendidos sapatos e roupas” e “Fui forçado a me vestir Roupas sujas, esfarrapadas e fedorentas “Eles me levaram para a delegacia e me mandaram usar um salto que não era do meu tamanho”. Sem papel higiênico, sabonete e absorventes higiênicos, Necessidades básicas pelas quais ele só poderia agradecer a um prisioneiro húngaro. “Fiquei 5 semanas sem trocar os lençóis e nos primeiros três meses fui atormentado por mordidas de cachorro. Pacote de bugs – escreve novamente – além dos insetos nas celas e corredores, está cheio de baratas” embora “os ratos percorram frequentemente o corredor exterior do edifício”.

Ilaria Salis também fala sobre dificuldades durante as consultas médicas: “Tenho uma Tumor de mama Tem uma aparência benigna, mas vários médicos na Itália recomendaram que eu fosse examinada periodicamente.” Em meados de junho ela foi levada para uma clínica em uma prisão em Budapeste, onde lhe fizeram uma “ultrassom e mamografia”. “Recebi nenhum relatório escrito e foi entregue ao médico da prisão, o advogado Santa e eu já pedimos várias vezes para enviar o relatório ao Ministério Público, mas ainda não lhe enviaram nada”, condenou o activista italiano.

“Eles mantêm você aqui, exceto pelas algemas Um cinto de couro com fivela”, escreve o preso. Quanto à comida, no memorial de outubro, Challis diz: “O carrinho vai para o café da manhã e para o almoço, mas não para o jantar. sopas, com muito pouco alimento sólido. Haverá, mas por outro lado, haverá pedaços de papel ou plástico, cabelo ou pele. A detenção afirma: “Eles passam 23 horas por dia completamente dentro de uma sala fechadaapenas uma hora por dia de ar fresco, sem comunidade.” Challis explica que não pôde frequentar as aulas do ensino fundamental em húngaro, a língua de todas as comunicações, alegando que “não falava húngaro”.

“Ela está obviamente um pouco desgastada, principalmente com a audição. Ela está com muitos problemas porque está muito emocionada, está muito emocionada.A entrevista correu bem porque ele era muito bom, ela estava muito tranquila e feliz com o que aconteceu na segunda-feira; Resumindo, ela era muito bonita.”