“Não há justiça sem prisão perpétua”

Ele foi condenado a 30 anos de prisão David FontanaUm homem de 44 anos está sendo julgado por matar um homem de 29 anos Carol Maltês, em sua casa em Rescaltina (Milão), e depois espalhou seus restos, cortados em pedaços, na província de Brescia. Isso foi decidido hoje pelo Tribunal de Busto Arsizio (Varese), excluindo planejamento premeditado, más intenções e circunstâncias agravantes, como tortura. Um pedido foi feito pelo governo para dar prisão perpétua. O veredicto veio após um julgamento de sete horas.

Carol Maltese, tia: Não obtemos justiça sem prisão perpétua

“É uma pena, minha sobrinha foi condenada à prisão perpétua, a mãe dela e meu sobrinho pequeno.” Estas são as palavras da tia de Carol Maltese. irmão mais velho, no final do julgamento de David Fontana. “Deixo tudo nas mãos de Deus, é uma pena – reiterou com lágrimas – mesmo que minha irmã não se importasse, esperávamos uma prisão perpétua, porque nada trará Carol de volta para ela.” “Com tudo o que acontecer – concluiu – daqui a dez anos ele partirá e poderá começar uma nova vida, a minha nora de 26 anos nunca mais voltará”.

