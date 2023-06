Cattuso e Montella sobre as cenas de Salernitana no período pós-Souza: detalhes

EXCLUSIVO EMERY NAPOLES – APÓS A ADESÃO OFICIAL DE MR Luciano SpallettiO Nápoles Ainda não foi encontrada uma alternativa adequada para substituir o treinador de certaldo Antes da próxima temporada. Os campeões italianos vão, sem dúvida, querer manter os níveis do ano que acaba de terminar e, por isso, um treinador que possa dar Continuação do projeto.

Vários nomes foram lançados nas últimas semanas luis enrique pendência NagelsmannAté um retorno romântico Rafael Benítez. No entanto, o presidente O céu é azul Aurélio de Laurentiis Ressaltando a diversidade de nomes evidentes em diversas situações, todos adequados ao estilo de jogo preferido: 4-3-3. Pensando nisso, nossa equipe editorial identificou Mensagem importante Sobre um possível futuro treinador napolitano.

Emery-Nápoles, comunicações iniciadas

O nome Emery você Ele sempre provocou muito o anfitrião e esteve tão perto de desembarcar na Campânia tão cedo 2015. Treinador atual de Austin VilaUm retorno extraordinário ao sétimo lugar Liga Premiadapode ser Um sucessor adequado para SpallettiPrincipalmente no estilo de jogo.

Sociedade Azul Já entrou em contato com ele Espanhol, dando-lhe um contrato para as próximas temporadas. O clube vai propor Valores próximos ao salário atual auferido em eu vilõesOu Cerca de 7 milhões de euros anual. Até à data, o nome do treinador nascido em 71 vai estar no poste Para sentar no banco NápolesMas espera-se que mensagens importantes cheguem a um acordo geral.