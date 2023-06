Ele esfaqueou o filho até a morte e deu um tiro na própria cabeça

Ele esfaqueou o filho até a morte em seu apartamento e depois – dominado pela dor e pelo desespero – saiu de carro e dirigiu até o cemitério: aqui pegou uma arma e se suicidou.

A mais recente tragédia ridícula e surpreendente para o teatro na província de Nápoles está mais uma vez amadurecendo dentro de um contexto familiar. As reverberações da carnificina em Sant’Antimo por um homem de 44 anos que assassinou seu sobrinho e sobrinha ainda não diminuíram, desta vez em Mariglianella surgiu uma imagem horrível. .

Os Carabinieri do Comando Provincial de Nápoles reconstruíram a história em um período de tempo muito curto. Foram alguns dos vizinhos da vítima que deram o alarme pela primeira vez por volta das 21h. Quando os soldados da companhia Castello di Cisterna chegaram à casa via Torino número 5, encontraram o corpo do homem de 54 anos caído no chão e coberto de sangue. Joseph Lowe.

As sirenes das constelações militares da Arma e as sirenes de uma ambulância abalavam o silêncio que havia recentemente caído no centro da cidade, perto de uma escola secundária. Até recentemente, as procissões do Corpus Domini enfileiravam-se nessas ruas em grande número. De imediato, os investigadores tomaram a dianteira certa: o homem de 54 anos teria sido espancado pelo próprio pai: desentendimentos entre os dois há algum tempo (relacionados às atividades de uma oficina de automóveis administrada por ambos.) teriam resultado em brigas violentas. .

Ontem à noite, ocorreu o último confronto fatal, que imediatamente o deixou desfigurado e sangrando.

Mas a busca imediata pelo pai da vítima não deu resultado. O Exército expandiu sua busca para toda a área de Nolano e além. Por volta das 23h, a segunda descoberta: um corpo sem vida Baixo teleporoso79 anos, pai de Giuseppe.

O homem que era o principal suspeito do assassinato do próprio filho atirou contra si mesmo dentro de seu carro na entrada do cemitério Castello di Cisterna. Os motivos que levaram ao crime ainda não são totalmente conhecidos, no entanto leva a desentendimentos na gestão de uma oficina líder bem trilhada a nível laboral e económico.

O julgamento é coordenado por juízes do Ministério Público da NOLA. O promotor de plantão permitiu a remoção dos dois corpos, que foram transferidos para o Instituto Forense da Segunda Policlínica de Nápoles, onde será realizada a autópsia nas próximas horas. As inúmeras tragédias dentro da família, dilacerada por desentendimentos e desconfianças, deixaram a comunidade de Marigliano em descrença e perplexidade.