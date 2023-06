Montelago Celtic Festival, gêmeos italianos aqui

Uma festa celta de Monte Lago com um pouco de sabor mediterrâneo. Um festival dentro do festival, um programa de intercâmbio musical, cultural e gastronómico centrado no património ibérico.

Na marca de vinte anos da cidade natal, dentro da programação mais intensa de todos os tempos, o Montelago Celtic Festival apresenta Mudare – a música que une a Europa. O Serv Citizens, projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Igualdade, Direitos e Valores, é a primeira geminação entre cidades. Serravalle di Chienti (Itália) e Torres Vedras (Portugal). Um intercâmbio musical, cultural e gastronómico centrado no património ibérico. Uma grande ligação, expressão da indústria europeia do festival, que sempre incentivou o encontro entre as linguagens musicais dos povos de herança celta.

O Montelago Celtic Festival é um evento assinado por La Cadasta. Informações e pré-venda: www.montelagocelticfestival.it.

programa

Isso começa Quinta-feira, 3 de agosto 9h45 com a apresentação oficial da dupla na Tolkien Tent. “Repensando o futuro do setor cultural e criativo: dos desafios estruturais às oportunidades transformadoras”. Sexta-feira, 4, às 21h00 Curso de Gaita de Foles Ibérica no Miradouro de Gaita de Foles, uma super masterclass dividida em três momentos para explorar a história e a musicalidade deste instrumento graças a cinco especialistas. Com Ricardo Brito, Diego Moraes, Ruben Monteiro, Carla Costa e Orlando Trindade. 15h00 no Campo de História, Protagonista Oficina de Artesanato Musical Construção de Gaita-de-foles Ibérica – Breve curso introdutório à confecção de violinos com Mario Estanisla. À noite, a albaluna portuguesa actuará durante a roda de fogo.

Sábado, às 5h10, no acampamento histórico, as mãos experientes dos chefs portugueses Fernanda e Antonio Monteiro vão revelar os segredos do bacalhau. CURSO DE COZINHA PORTUGUESA – CONHECENDO O DELICIOSO PAGALHAO INOVADOR DO FESTIVAL 2023 CONCERTO ANTECIPADO NO PALCO PRINCIPAL DA BANDA DE MANDELAGO. Produção internacional do festival e ponto forte da dupla. Artistas de diferentes mundos se juntarão ao palco. Albaluna, Ogam, Fulvio Renzi, violinista, compositor e produtor e Clara Gente, cantora, compositora e multi-instrumentista. Juntos, eles também apresentarão um hino nômade composto por Ogam e Albaluna para permitir o nascimento duplo.

A foto vai ficar O no Unplash