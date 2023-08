Mercado de transferências de Roma – empréstimo do PSG aberto para contratar Renato Sanchez e tirá-lo do elenco

Vocegiallorossa.it

© Foto de Matteo Gribaudi/Image Sport

Renato Sanchez Nomeie a pole position para fortalecer o meio-campo da Roma. Thiago Pinto está sempre trabalhando para dar o português a José Mourinho e nesse aspecto, pode haver novidades positivas em breve.

PSG está aberto a empréstimos com direito de resgate – como reportado Gianluca DiMarzio Em seu site, o Paris Saint Germain Renato Sanches está aberto a uma transferência de empréstimo com direito a resgate. Assim, os franceses parecem abandonar a exigência inicial de um empréstimo com obrigação de compra, acedendo às exigências de Roma. As próximas 48 horas serão decisivas.

PSG tirou Renato Sanches do rosa – Segundo Fabrice Hawkins, jornalista esportes RMC, O Paris Saint-Germain teria decidido colocar Rosa Renato Sanchez fora, um gesto que o aproxima ainda mais de uma venda. Além dos portugueses, outros jogadores que não fazem parte do plano de Luis Enrique são Neymar, Verratti, Egitike e Bernard.

Características de Renato Sanches – O meio-campista do Portugal PSG, de 25 anos, tem sofrido com lesões, muitas vezes relacionadas a músculos, que o afastaram por 19 jogos no ano passado. Assim, apesar de ter vencido o Campeonato, Renato Sánchez não marcou muito no ano passado com 23 jogos e 2 golos na Ligue 1 e apenas 3 jogos na Liga dos Campeões. Na temporada anterior, no Lille, ela perdeu 15 jogos, alguns com problemas musculares, outros com menstruação. Na temporada anterior, 2020-21, ele perdeu um total de 18 jogos devido a 5 lesões musculares. Tecnicamente, ele é um bom jogador, mas não o melhor. Destaca-se pela lágrima, graças a uma sensata explosividade que, aliada a uma boa flexibilidade, lhe permite sair do drible. Sua jogada ideal é uma dobradinha.