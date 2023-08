JMJ ‘parábola’ pela paz diante dos conflitos do nosso tempo

Cidade do Vaticano (AsiaNews) – Na Ucrânia e em outras partes do mundo “há lutas” e algumas “guerras são planejadas em salas escondidas”, a JMJ mostrou a todos que “outro mundo é possível”. O Papa Francisco, que retomará a catequese das quartas-feiras, interrompida no último dia 28 de junho para as tradicionais férias de verão de julho, assim o disse hoje em seu encontro geral com os fiéis na Sala Paulo VI. Uma meditação centrada numa recente viagem apostólica a Portugal XXXVII Jornada Mundial da Juventude De 2 a 6 de agosto em Lisboa, o “dom de Deus” depois da escuridão “pandémica” da Covid-19.

Daqueles dias, continuou o Papa, “irmãos e irmãs, onde as bandeiras de todos os povos estão juntas, lado a lado, sem ódio, sem medo, sem fechamentos, sem armas” surgiu o modelo do mundo. A mensagem do jovem “foi clara: os ‘anciãos da terra’ ouvirão isso?” Este “entusiasmo” de um mundo jovem e amante da paz é “uma parábola para o nosso tempo” onde reina o conflito, a começar pela Ucrânia.

Numa resposta inteiramente dedicada ao fenómeno português, o Papa espera que “o mundo inteiro olhe para a JMJ” e “para a beleza da juventude”. Um encontro, explica Francisco, não é “umas férias, uma viagem turística ou um evento espiritual por si só”, mas sim “um encontro com o Cristo vivo através da Igreja”. «Rezei pela paz – recordou o Papa – porque há muitas guerras no mundo». Como conhecer um “grupo de jovens” da Ucrânia e suas “histórias de dor que eles trazem”.

Mas não deixa de ser verdade que onde há jovens “há alegria” e “jovens que vão ao encontro de Cristo”, sublinhou o Papa em audiência geral, saudando alguns dos rapazes e raparigas de Lisboa. , queria estar em Roma novamente hoje. Memória adaptada, desvia-se do texto, sublinha enfaticamente que os “voluntários” da JMJ somaram “25.000 pessoas”. “Obrigado a todos – acrescenta – e “que Deus abençoe os jovens do mundo e os portugueses” com Cristo e o Evangelho, derivados do encontro de quem precisa de “fé, fé sólida e confiável” como “pela Europa e pelo mundo inteiro”.

“A epidemia – continua Francesco – teve um grande impacto no comportamento social: o isolamento muitas vezes degenerou em fechamento e os jovens são particularmente afetados por isso”. Assim, a JMJ tornou-se um “empurrão na contramão”, e é ainda mais bonito que tenha acontecido em Lisboa, que tem vista para o mar e é um símbolo da exploração pelo mar, um símbolo da vontade humana de ir mais longe e descobrir novas os mundos. . A reflexão final dirige-se à Virgem Maria, ainda hoje “modelo” porque “no momento mais importante para ela […] Ela não se fechou em si mesma, mas foi movida pelo amor de Deus ‘e ela se levantou e se apressou’.

O Papa recordou os últimos “dias dramáticos” quando “fenômenos naturais” causaram “morte e destruição material” na Eslovênia e na Geórgia. Ele prometeu suas orações “pelas vítimas e suas famílias” e pelos afetados por “desastres naturais”, agradecendo “ajudantes e voluntários”. Dirigiu-se hoje um pensamento “específico” aos “jovens, aos idosos, aos doentes e aos recém-casados”, no qual a Igreja celebra a cruz de Santa Teresa Benedita, “co-padroeira da Europa”. Seu testemunho inspira um “compromisso de diálogo e fraternidade” contra todas as formas de “violência e discriminação”, “confiando o amado povo ucraniano à sua intercessão para que recupere a paz”. Finalmente, o Papa, que fez uma saudação em português, dirigiu-se aos chefes de estado da Amazônia reunidos em Belém, Brasil, afirmando suas orações “pelo bom resultado do encontro” e renovando “o compromisso com a criação e manutenção de desenvolvimento”.