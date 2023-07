Respondeu como um campeão, a maravilha de Ronaldo

Luis Enrique não teve dúvidas, enviando imediatamente Gigio Donnarumma para o campo dias após um violento assalto com seu parceiro em Paris. O amistoso de Ronaldo no PSG contra o Al Nasser retribuiu de azul com uma atuação de ponta: a defesa do português foi gritante.

Reaja como homem e como campeão Gigio DonarummaQuem – quatro dias depois de ter sido morto junto com sua cúmplice Alessia Elephante em um violento assalto em Paris – Cristiano Ronaldo entrou em campo com o PSG em um amistoso contra o Al Nasser Jogado em Osaka, Japão. luis enrique Não teve dúvidas e colocou em campo o guarda-redes da seleção azul, de 24 anos, desde o primeiro minuto. Keeler NawazO retornado de um empréstimo de seis meses ao Nottingham Forest ficou no banco durante toda a partida.

O novo técnico queria fazer com que Donnarumma sentisse sua confiança imediatamente, não provocando nenhuma votação com a Costa Rica ou colocando minhocas na cabeça do Stabia de 24 anos, especialmente em um momento pessoal tão difícil. Lucho esperou pela resposta de Gizio, querendo saber do que ele era feito: o ex-jogador do AC Milan, deixando-o saber que ele poderia fazer a diferença..

Um passe alto de Donnarumma sobre Ronaldo durante o PSG-Al Nassr

A partida terminou em 0 a 0 e Donnarumma foi eleito o melhor em campo do PSG. Sua defesa de Ronaldo no primeiro tempo gerou alvoroço no Twitter: o incrível desarme do italiano.O desvio dos portugueses resistiu a dois passos.

Lukaku sumiu após oferta da Juve ao Chelsea: Inter ligou para ele, mas ele não respondeu mais READ Suzy acha que o grande Super Wilson - o jogo está chegando

Desempenho geral sólido de Gigio: Na noite entre a última quinta e sexta-feira, amarrado e derrotado pelo goleiro – com ferimentos na cabeça – o que ele e o time parisiense precisavam para desistir do que sonhavam.

Após a partida, Donnarumma postou um vídeo em seus perfis sociais, agradecendo a todos pelo apoio demonstrado a ele em uma situação tão difícil: “Olá a todos, quero agradecer pelo apoio desde a última sexta-feira. Foram dias difíceis, mas o importante é que estamos todos bem. Agora que estou no Japão, não vejo a hora de voltar a jogar e vestir a camisa do Paris Saint-Germain nas próximas partidas. Deixo-vos um grande abraço e mais uma vez obrigado a todos“.