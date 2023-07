A campanha fora de casa da Roma portuguesa continua, entre treinos e momentos de descontração

O jogo fora de casa da Roma de José Mourinho com os portugueses de Albufeira, casa do Special One, completa a segunda fase preparatória da equipa para o próximo campeonato.

Hoje, os meninos realizaram um treino no Stadio Comunal, e à tarde puderam aproveitar um meio-dia de descanso.

Há quem tenha aproveitado: Matic, Smalling, Zvilar, Ibanez, Rui Patricio, Llorente e Dybala embarcaram. Uma selfie de grupo tirada pelo meio-campista é um testemunho disso.

Desta forma, foi possível formar um grupo e reforçar o espírito de equipa antes de retomar o cansaço dos treinos: amanhã, aliás, a equipa defronta-se com mais uma sessão, depois na noite de quarta-feira entra em campo com os rapazes de Praga, naquela que será a primeira prova lusitana.