Há atualizações para agosto, mês das férias; Pode acontecer… » ILMETEO.it

Tempo: Atualizações para agosto, mês de feriados; Pode acontecer…

Previsão do tempo até meados de agostoHá atualizações para agosto, o mês de destaque dos feriados. A última tendência que acaba de chegar revelou várias novidades: as próximas semanas provavelmente serão equilibradas, a Itália já está dividida no clima e no clima e já está começando.

O clima está se intensificando na Itália e podemos ver isso claramente nos últimos dias. A preocupação, nesse sentido, é também enviada para o próximo mês de agosto: as nossas férias têm dois perigos, aliás duas faces da mesma moeda, sinal claro das alterações climáticas, que muitas vezes têm impactos no nosso país.

Crie o protótipo necessário. Para traçar uma tendência confiável de longo prazo, geralmente precisamos analisar previsões sazonais, sinais contínuos (solar, atmosférico, oceânico e outros) e possíveis teleconexões (“Se acontecer nesta parte do planeta, estatisticamente acontecerá algum tempo depois na outra parte do planeta…”). As previsões sazonais, outrora decididamente pouco confiáveis ​​e apenas objeto de estudo e interesse de entusiastas e entusiastas, tornaram-se uma ferramenta válida para a previsão científica, com contribuições decisivas para a avaliação climática de longo prazo.

Na Europa, o líder neste campo precisamente Centro EuropeuCom uma nova sede na Itália, A Bolonha.

muito quente

Bem, com base nas últimas atualizações, um primeiro perigo está surgindo: já nos primeiros dez dias de agosto, esperamos temperaturas acima da média e generalizadas. +3°C!

análises Mapa Em baixo, salta logo à vista a anomalia térmica sobre praticamente todo o sul da Europa, sobretudo na bacia mediterrânica, talvez pela persistente e severa interferência dos famigerados. resistência africana. Isso significa que é seguro esperar no próximo mês Outras ondas de calorTalvez ainda mais forte e persistente. Temperaturas acima da média climatológica em agosto (Fonte: ECMWF)Então esta é a primeira preocupação Próximas semanas, e nos últimos anos, o problema das mudanças climáticas tornou-se cada vez mais claro e premente em nosso país. Isso não é apenas um “sentimento”, mas há dados científicos que confirmam essa tendência: o gráfico abaixo mostra Aumento de temperatura na Itália desde 1800 (anomalia de temperatura durante o verão): A ruptura mais óbvia com o passado vem dos anos 2000, desde então as ondas de calor foram experimentadas com mais frequência e são completamente incomuns em comparação com os clássicos verões italianos. Em suma, devemos lembrar que pode fazer muito calor, o que afeta negativamente nossa vida diária. O amargor torna o calor ainda mais insuportável e o motivo é puramente geográfico: de fato, o ar quente do continente africano passa por nossos mares, o que inevitavelmente afeta o nível de umidade, causando desconforto físico. Tendência climática: as temperaturas aumentam cada vez mais durante o verãoVárias tempestades?

No entanto, a novidade da última atualização não é apenas sobre a temperatura, mas também um segundo a mais do que o perigo concreto para as nossas férias, nomeadamente relacionado Tempestades repentinas e fortes. Abaixo está o mapa que propomos, o centro europeu, destacando uma excesso de chuva Na Itália, especialmente nas planícies do norte e nas regiões do Tirreno. Atenção, isso não significa que vai chover todos os dias, muito pelo contrário! Normalmente, nesta época do ano, as chuvas duram no máximo 1 ou 2 horas. No entanto, o risco não deve ser subestimado Eventos climáticos extremosDe facto, com o calor aumenta também a energia potencial e sobretudo as diferenças térmicas são particularmente potenciadas, criando uma combinação letal para o desenvolvimento de imponentes células de tempestade até aos 10/15 km de altitude. Precipitação acima da média climatológica em agosto (Fonte: ECMWF)Após uma onda de calor, grandes quantidades de umidade e calor ficam presos nas camadas inferiores da atmosfera. Então, com ar fresco e instável de altitudes mais altas (geralmente descendo do norte da Europa), movimentos convectivos (ar quente subindo) favorecem o aparecimento.Tempestades violentascom alto risco granizo E em alguns casos, felizmente raros, também ExplodirUm vento linear sopra com velocidade de 100 km/h.