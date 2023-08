A descoberta surpreendente de Giorgia Meloni, o pacto populista entre a maioria e o amplo setor: Editorial de Matteo Renzi

PARA Geórgia Meloney Um gabinete era, ou talvez fosse, suficiente para manter unidas as escolhas superficiais. Kuririn. Então – por definição – errado. Você dirá: Não exagere, Matteo. Visitantes realmente interessados ​​de páginas sociais Movimento Cinco Estrelas Eles sabem que somos acusados ​​de estar lá todos os dias muletas do governo A verdade é outra e muito mais simples: com o CdM na passada segunda-feira Maioria E isto Campo largo Eles fizeram um pacto Populista Destrói a boa política.

Melonie teve o cuidado de não deixar vestígios dela durante os primeiros meses Populismo soberanista. Mas um momento de distração foi o suficiente para ela se entregar. Ou talvez melhor: mostrar-se pelo que é.

Vamos colocar os passos em ordem.

Um. Ainda por cima Lucro adicional Este jornal de bancos deu lugar a todos. Mas o que quer que se pense sobre os méritos, a credibilidade conquistada em campo pelo primeiro-ministro durante esses dez meses desapareceu em um instante quando o Palazzo Sigi assinou a jogada perfeita para vencer. Consenso entre os estudos Seleções nacionais e perder pontos Credibilidade com audiência internacional. Quando os mercados estiverem turbulentos, quem garantirá os investidores?

Dois. Naquele dia espionagem Ao contrário do que o governo anunciou. E, como convém a uma causa maior, fê-lo como explicaremos nas páginas internas.

Três. Guerra da mídia companhias aéreas Produziu reações sérias. A RyanAir, por exemplo, disse que a mudança foi meritóriaUnião Soviética. Está claro Cobranças Eles cresceram muito nos últimos meses, mas alguém acha que basta um mandato para mudar tudo?

Talvez o ministro pense assim Aldolfo Urso, URSS para amigos. Dias atrás, o ministro das atividades fabris explicou que a missão do governo era “controlar e combater as grandes multinacionais”. quandoArbitrário?

Arranjos como estes são encorajadores Por Battista e SchleinAlém da revolução liberal.

Melony pisca para Grillini E a única abertura real objeções está em movimento Salário mínimo, o título abrangente e seu oposto. Mas para quem não para nas manchetes, o fato de ser o primeiro projeto de lei assinado significa algo José Conte e suporte ativo CGIL. Isso deveria ser suficiente?

Em bancos, aviões, escutas telefônicas, salários mínimos, esquerda e direita estão mais unidas do que nunca. Nós reformistas somos a única oposição, apenas aqueles que não estão marchando da Geórgia para o Palazzo amanhã. A crítica só deve ser feita sobre o mérito de medidas que são boas para as eleições, mas prejudiciais ao país.

Mesmo isolados, continuaremos a resistir ao grande abraço cruzado que une Fratoianni a Tajani, Schlein a Salvini, Conte a Meloni. A política é mais séria que as eleições

Matteo Renzi (nascido em 11 de janeiro de 1975 em Florença) é um político italiano e senador da República. O ex-primeiro-ministro mais jovem da história italiana (2014–2016), foi presidente da província de Florença de 2004 a 2009 e prefeito de Florença de 2009 a 2014. Desde 3 de maio de 2023 é diretor editorial do Il Riformista.

Mateus Renzi