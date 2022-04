Pai e filho caem em asa delta após tocarem em cabos de energia: são sérios. Outro acidente em Valini

Ambesso. Duplo acidente em asa delta. Depois que duas pessoas – pai e filho de Forney de Chopra – tocaram os cabos de energia, uma caiu no leito de um córrego e a outra em um campo não muito longe de Ambesso.

O incidente aconteceu pouco depois das 14h de domingo, 17 de abril. O mais novo, de 21 anos, foi transportado de helicóptero para Udin em estado crítico, mas o pai também ficou ferido, mas de forma menos grave (sofreu múltiplas fraturas e foi levado de ambulância para o Hospital Tolmeso).

Uma falha técnica no cais causou um impacto (muito violento) no solo do primeiro veículo conduzido pelo jovem, após o qual o pai do jovem, 60 anos, viu a cena.

118 profissionais de saúde e bombeiros de Udin e técnicos de resgate alpino intervieram no local.

Valinis cai quando o parapente decola

O acidente também ocorreu no aeroporto de Mount Valinis, perto de Medino. Neste caso, um parapente caiu logo após as 14h30 devido a uma rajada repentina de vento durante a decolagem (portanto, de uma altitude muito baixa).

Lesão nos membros inferiores dessa pessoa. O pedido de socorro foi imediato: apenas os bombeiros e o helicóptero de Manico levaram imediatamente o doente para baixo, onde uma ambulância o acompanhou até ao hospital de Portino. Sua saúde não é preocupante.