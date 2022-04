Rumo à camisa de abertura do Lozano

Uma semana após a estrondosa queda interna contra a Fiorentina, o Napoli ainda está totalmente engajado na luta pelo Scudetto. “Mérito” de má conduta Milão O desejo de redenção que apareceu no time azul logo após o oitavo backhand em casa da temporada contra o Bologna, mas apenas algumas horas depois que o time de Spalotti foi nocauteado na presença de Viola.

Nápoles, treinamento de Páscoa aguarda Roma Além disso, a apresentação do concurso foi supervisionada por Luciano Spalletti na conferência Segunda-feira de Páscoa Contra Roma“Percebe o perigo e ajuda a ter sucessoAssim, enfrentar uma das equipes mais formidáveis ​​da liga do primeiro lugar a -5 e do segundo lugar a -3 (ocupado por um time com menos concorrência) colocaria o Napoli à frente da tarefa de vencer a todo custo. , Uma condição que raramente dá errado durante a temporada de monstros. Então Easter Mertens e seus companheiros se envolveram em treinamento intensivo no Centro de Treinamento SSC Napoli Konami.

Pedagna se recupera e vê De Lorenzo voltar De acordo com o site oficial do clube, após a primeira rodada de touradas e ação, a equipe jogou competição de campo reduzido e treinamento tático. Uma sessão de Set Piece encerrou a sessão. Quanto aos feridos, Pedagna Fez todo o trabalho com a equipe Por Lorenzo Apoiado o trabalho personalizado no ginásio em campo e a primeira parte do trabalho em equipe. O avançado já recuperou, enquanto o calendário do extremo continua a seguir o caminho estabelecido e há uma confiança crescente de que o jogador pode regressar a Spaletti em pelo menos os últimos três jogos do campeonato.

