Caravela portuguesa de psicose, especialista: “Avistamentos na Ligúria? Possível mas nada definitivo para já”

Génova. Eles não são novos no Mediterrâneo, especialmente no mar ao redor da Sicília. Eles vêm do Atlântico através do Estreito de Gibraltar e são arrastados ao longo da costa sul do país pelas correntes. Muito raramente, eles sempre vão para o Mar Tirreno, com a ajuda das correntes – avistamentos foram confirmados ao longo dos anos na Sardenha ou na ilha de Elba – e com o aumento da temperatura, não é de excluir que eles acabem. Mar nas águas da Ligúria.

Porém até hoje Não há provas científicas de uma caravela portuguesa na LigúriaA criatura marinha (não é uma água-viva) tornou-se uma das palavras-chave do verão por causa de seu perigo: filamentos de vários metros de comprimento podem emitir um veneno mortal muito poderoso e – embora raro.

É comumente ouvido “Aumentar a Visão” Das costas da nossa região, mas podem ser sinais O suposto caso de Chiavari, e não contém nenhuma evidência fotográfica ou de outra natureza, permanece intacta. Felizmente.

Ele o confirma ArbalTambém está envolvido na vigilância, sendo o líder da estratégia marítima. “Não vimos nada ou não recebemos nenhum relatório.”Explique da Agência do Meio Ambiente.

E confirma Bairro FernandoGenois, ex-professor universitário e hoje na Estação Zoológica Anton Dorn, em Nápoles, Um dos maiores especialistas do mundo em águas-vivas e outros celenterados“Infelizmente, a prova da caravela portuguesa no mar é sobretudo a marca que deixa nas pessoas que a encontram, com queimaduras, paralisia parcial e, no caso da mulher recém-ressuscitada. Sicília, um forte choque”.

Boyer não descartou esses modelos Physalia physalis Encontrado no Mar da Ligúria. O animal age como um plâncton, ou seja, não se move ativamente, mas é empurrado pela corrente. “Isso é possível com base nas correntes e no aquecimento dos oceanos – explica – mas é importante não se entregar à doença mental, Uma caraval portuguesa pode ser confundida com outras espécies como a água-viva Pelagia, pulmão do mar ou velella.é difícil, mas às vezes a recomendação… “. (Três espécies diferentes na foto abaixo).

Outra razão para isso É importante não se preocupar É isso O “toque” da caravela portuguesa foi muito doloroso – “Quem experimentou compara com a queima de ferro na pele”, diz Boro – Mas nem sempre leva à hospitalização ou morte.

Efeitos fortes geralmente desaparecem em algumas horas. “Existe identidade, sim, mas Apenas uma fatalidade no Mediterrâneo na história, no sul da Sardenha em 2010Deve nos fazer pensar sobre como abordar o problema.

Se Caravella ainda é incerto na Ligúria, a situação é diferente na Sicília, onde o hábito de relatar avistamentos se desenvolveu na comunidade do surf.

O que fazer em caso de encontro próximo. Em caso de contato, é importante manter a calma primeiro e tentar sair da água o mais rápido possível. Você deve verificar se ainda não há filamentos no corpo e lavar o corpo em água do mar: não use água doce, pois o choque causará a explosão de quaisquer nematocistos restantes e a liberação de mais toxinas. Não use amônia, vinagre ou urina. Se você se sentir mal, é melhor ligar para o Nue 112 e procurar atendimento médico.