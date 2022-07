Eleição, Leta Day: ‘Pronto para liderar’ – Política

Enrico Letta assume o controle da campanha eleitoral e assume oficialmente o “papel de liderança” à frente da liderança do partido. Se é verdade que Palazzo terá tempo para pensar em Sigi, também é verdade que o Partido Democrata estará no centro da linha, e “a votação dará um resultado claro – reitera Letatie não se pensa. . a escolha é entre nós e Meloni”. Se for bem-sucedida, a jogada de Letta o aproxima do Palazzo Sigi, mas a estreia na direção não é candidata. A questão deve ser arquivada – esta é a justificativa do secretário do PD – porque já está desgastada como está na centro-direita. “Devemos rejeitar esse debate absurdo sobre o cargo de primeiro-ministro”, reitera Letta, respondendo indiretamente a Carlo Calenda, que retoma na TV nos mesmos momentos: “Sou candidato a Draghi ou a primeiro-ministro”. Os poderes precisam concorrer com o Partido Democrata para esperar vencer. “Somos o coração do nosso programa político – explica Letta – e depois temos as alianças que são impostas pela lei eleitoral”. Lembre-se: “O direito eleitoral não pressupõe alianças – sublinha – mas simplesmente alianças eleitorais”. E este é o cerne do raciocínio: não precisamos de um plano comum, mas de um objetivo comum. Essa é uma forma de tornar os contratos mais ágeis, especialmente acionáveis. Entre os interlocutores estão Luigi Di Maio e Giuseppe Sala. À tarde, encontram Leta em Roma. “Não vou participar desta competição – esclarece Salah – estou tentando ajudar”. A cúpula acontece na sede do Arele, onde o secretário do Pd constrói alianças: seu papel é justamente criar uma lista representando o prefeito de Milão e o chanceler. Em um ponto, Letta também conheceu Giuseppe Conte no local. Agora a relação com os 5 está enterrada: “o veredicto do eleitorado é maçante” sobre eles, sublinha o secretário do Pd.

READ doppio colpo e scippo al Juventus Eleição, Leta: ‘Nem nós nem Meloney teremos empate’







“Estaremos sozinhos – respondeu Conte – somos a terceira pole, a terceira roda, o terceiro campo, o campo perfeito”. Esse é mais ou menos o plano de jogo que está surgindo na centro-esquerda no momento: progressistas democratas e vibrações da Lista Democrática, Demos e Article One como Roberto Speranza estão concorrendo. Aliados de Bababili: a lista Ação-Mais Europa, a lista Verdi-Esquerda Italiana e a lista Dabaci, centro democrático que já acolheu a formação de Di Maio no Senado. E Letta também pretende “conversar com quem votou em Fi nas últimas eleições”. A ex-Asuri Maria Stella Zelmini, que entra em ação, também é uma aliança imperdível. Os movimentos do governador da Ligúria, Giovanni Totti, ainda estão indecisos. Por outro lado, este acordo parece improvável com a Itália viva. Renzi está pelo menos em diálogo com Calenda, mas por enquanto, o presidente da IV admite, “indo sozinho”.

Instituto ANSA Moratti: ‘Confirmo que sim, mas é preciso um esclarecimento

Na verdade, a Coalizão de Ação Democrática nem sequer é transparente. Afinal, Letta observa que “não temos interlocutores muito simples”. Não ajuda que o Partido Democrata na Lombardia tenha aberto os M5s para a população regional. Ação e movimento são opostos polares. No entanto, existem ligações frequentes entre o Letta e o Calenda. “O caminho é complicado – diz Nazareno – mas ambos são homens de empresa. Percebem que as apostas são muito altas e o horizonte é comum”. Para ser honesto, há alguma relutância no Partido Democrata sobre uma aliança com os Calender Snakes. As advertências de Matteo Orfini e, sobretudo, as advertências de Andrea Orlando vão na direção: “Não devemos autocensurar nossa mensagem para manter a aliança técnica”, diz o ministro. Leta se prepara para a corrida como pioneira. Ele não será o único no topo. Ele será acompanhado pelos líderes do grupo Deborah Ceraccioni e Simona Malpesi e dois líderes regionais: Stefano Bonacini e o candidato Nicola Zingaretti. Duas personalidades populares de diferentes partes da festa.