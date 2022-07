Os Açores foram habitados 700 anos antes da chegada dos portugueses

A presença humana foi descoberta nos Açores 700 anos antes da chegada dos portugueses, revela um novo estudo internacional, que conta com a participação de investigadores do Centro de Investigação da Biodiversidade e Recursos Genéticos – Açores (CIBIO).

Joana Campos Meteoritos Portugal Ontem 3 minutos

Este novo estudo sugere que os primeiros a chegar ao arquipélago seriam oriundos do norte da Europa.

o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (Comida) transmite isso estudar Fez uma abordagem Multiproxy Reconstruindo a colonização precoce e os impactos ambientais subsequentesArquipélago dos Açores. As reconstruções fornecem evidências claras de perturbações antropogénicas generalizadas no arquipélago entre 700 e 850, cerca de 700 anos antes de documentos históricos sugerirem o início do povoamento português das ilhas.

Modelos de reconstrução foram desenvolvidos com base em vários fatores, o que nos permitiu decidir 700 anos antes da chegada dos portugueses aos Açores, as ilhas já eram habitadas por povos nórdicos. O povoamento português neste arquipélago começou no século XV, precisamente em 1427 na ilha de Santa Maria, e em 1452 nas ilhas do Corvo e Flores. Esta é a principal conclusão deste estudo publicado na revista PNAS.

Terremoto nos Açores: Vulcão em risco de erupção?

As primeiras colônias



A colonização dos Açores decorreu em três fases. A pressão antrópica sobre os ecossistemas terrestres e aquáticos tem aumentado constantemente (através da introdução de gado, extração de madeira e fogo), causando alterações irreversíveis. Os modelos climáticos utilizados sugerem que a colonização inicial ocorreu durante o final e início da Idade Média (500 a 900 d.C.), em conjunto com ventos anômalos de nordeste e temperaturas mais quentes no Hemisfério Norte.

Essas condições climáticas podem ter impedido a exploração do sul da Europa e facilitado a migração humana do nordeste do Atlântico. Esses resultados são consistentes com dados arqueológicos e genéticos recentes, que sugerem que eu Os primeiros colonos nas ilhas eram noruegueses. Isso contraria o consenso de que o arquipélago era desabitado até a chegada dos portugueses.

Estudos e conclusões



Pedro Raposeiro, investigador do Centro dos Açores e primeiro autor do artigo, refere que A pesquisa “demonstra a importância de incentivar estudos multidisciplinares Entre as ciências naturais e as ciências humanas encontra-se uma visão ampla do que realmente aconteceu no passado. “A partir do estudo do pólen, fragmentos vegetais fossilizados e resíduos de carbono presentes nos sedimentos, concluiu-se que as primeiras indústrias humanas provocaram profundas alterações ambientais e ecológicas nos ecossistemas das ilhas.

Um novo artigo liderado por Pedro Raposeiro (CIBIO-InBIO-Açores/).@uacores) revelam que as alterações climáticas facilitaram a colonização inicial do arquipélago dos Açores durante a época medievalhttps://t.co/cB1qJJUM1lhttps://t.co/l1GnDOWNaY – FOOD-InBIO (@CIBIO_InBIO) 6 de outubro de 2021

“Embora as fontes históricas descrevam os Açores como densamente florestados e intocados, este trabalho destaca a discrepância entre o registro fóssil e histórico, que muitas vezes serve de referência para identificar ecossistemas primitivos”, diz Pedro Rabosiro.