Corona vírus na Itália e no mundo: notícias e boletim de casos covid hoje 27 de julho. direto

Aifa, 138 mil eventos adversos de 138 milhões de doses de vacinas, 82% não graves

Entre 27 de dezembro de 2020, data de início da campanha de vacinação anti-Covid, e 26 de junho de 2022, quase 138 mil (137.899) notificações de reações adversas foram recebidas pela empresa farmacêutica italiana Aifa para 5 vacinas em uso na Itália. Foram administradas mais de 138 milhões de doses (138.199.076), das quais 81,8% relataram eventos não graves, como dor no local da injeção, febre, dispneia/fadiga, mialgia. A taxa de notificação é de 100 eventos adversos por 100.000 doses. Isso emerge do 12º relatório de farmacovigilância sobre vacinas Covid-19 publicado pelo IIFA. Os dados recolhidos e analisados ​​pela Rede Nacional de Farmacovigilância referentes a notificações de suspeitas de reações adversas mostraram que 18 por 100.000 doses administradas de acordo com notificações anteriores estão associadas a uma taxa de 18 eventos graves, 18,1% do total (AIFA lembra ainda que a gravidade da notificações é definida com base em critérios padronizados que nem sempre correspondem à gravidade clínica real do evento).

Independentemente do tipo de vacina, dose e evento, na maioria dos casos (aproximadamente 71%) a reação ocorreu no mesmo dia ou no dia seguinte, continuam os autores, e raramente além de 48 horas.