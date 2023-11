Islas Salvajes: Uma reserva natural semi-habitada entre as Ilhas Canárias e a Madeira

O Salvamentos das Ilhas (Ilhas Selvagens) Eu sou um Um pequeno arquipélago atlântico Praticamente desabitada, é composta por três ilhas principais (Salvaje Grande, Salvaje Pequena e Ilhota de Fora ou Salvajita) e seis ilhas mais pequenas.

A área total não chega nem a três quilômetros quadrados. Eles estão localizados a uma distância de 290 km Madeira175 das ilhas Canárias e de 575 praias Marrocos. Geograficamente as ilhas pertencem à região Macronésio De origem vulcânica. Um território que inclui os Açores, a Madeira, as Ilhas da Selva, as Canárias e Cabo Verde de norte a sul. Numa perspectiva histórica este pequeno arquipélago sempre foi uma causa Conflito entre Espanha e Portugal Estes últimos adquirem soberania sobre estas ilhas 1938. Os primeiros a chegar a estas ilhas foram marinheiros portugueses. Nos tempos modernos, as ilhas eram ocasionalmente habitadas por famílias portuguesas ricas que as utilizavam como reservas de caça. Mais tarde estas ilhas foram vendidas e o comprador foi o governo português. Em 1971 Posteriormente, passaram a ser propriedade do banqueiro português Luís Rocha, que os revendeu ao governo português, e no mesmo ano foram declarados reserva natural da Região Autónoma da Madeira.

Um verdadeiro laboratório de evolução

A sua posição e o facto de ser uma das reservas naturais mais antigas da Europa garantem que este pequeno arquipélago seja praticamente um paraíso não poluído. Na verdade, as ilhas não têm instalações turísticas e são quase desabitadas, exceto as ilhas maiores, Salvaje Grandes, que contam com uma equipa de guardas enviada pela Marinha Portuguesa para monitorizar a ilha e verificar os parâmetros científicos estabelecidos. Observe a fauna e a flora, tanto em terra como na água. Portanto é um local reservado exclusivamente a pesquisadores e botânicos que o definem como “Um verdadeiro laboratório de evolução que fascinou Darwiné um refúgio para a vida selvagem e abriga algumas espécies exclusivas da Macronésia.” Esta característica rendeu ao arquipélago o apelido de “Ilhas Galápagos, no oeste do Oceano Atlântico Norte“. Suas águas são as mais puras e cristalinas de todo o Velho Continente, e seu fundo marinho surpreende até o famoso homem. Jacques Custeau, que admitiu ter se encontrado na água mais pura e transparente que já viu. No entanto, é possível aceder a esta reserva natural, mas como o acesso é limitado, é necessário solicitar autorização especial ao Parque Natural da Madeira. Algumas empresas nas Ilhas Canárias oferecem excursões durante todo o ano que oferecem a oportunidade de observar a fauna marinha, constituída principalmente por cagarras e petréis.

Três ilhas principais

lá Salvaje Grandus, de formato aproximadamente retangular, é a maior das Islas Salvajes. Tem um quilómetro e meio de comprimento e um quilómetro e meio de largura, com praias muito íngremes que dificultam o acesso. No seu interior existe uma grande planície, da qual se destacam três pontos: Pico de AtáliaOnde um farol está localizado, Pico Tornocellos E A altura do inferno. Quando a atmosfera está limpa, a costa de Tenerife pode ser vista claramente dos lugares mais altos. O único local de desembarque na ilha Enseda das Cagarras, onde fica a guarita da reserva natural. De lá, dois caminhos levam à planície mais alta. O segundo é o maior, abrangendo uma área de 20 hectares Salvaje Pequena Ou cobra grande, localizado a sudeste do principal. A ilha é decididamente baixa e rodeada de bancos de areia, o que lhe permite duplicar a sua área consoante a maré. A reserva natural possui um farol ativo que serve de residência ao guardião residente de abril a novembro, quando as condições do mar permitem, e a ilha fica praticamente inacessível no inverno. É ainda menor Ilha Fora Ou Salvajita Tem uma extensão de apenas 8 hectares e uma altura máxima de 8 metros acima do nível do mar. Esta pequena ilha é praticamente despoluída e abriga flora e fauna endêmicas, incluindo um besouro, Deucalion oceanicum, que só é encontrado aqui.