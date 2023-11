Kimberly Bonvissuto, mulher de 20 anos desaparecida há uma semana: celular desligado, encontro com jovem, não tem peças de reposição

DesligadoAndrea Galli

Busto Arsizio, 20 anos, não tem notícias desde segunda-feira, 20 de novembro. Até agora, os pais recorreram várias vezes sem sucesso

Já são vários dias. Afinal, desde a noite de segunda-feira, 20 de novembro, Kimberly Bonvisuto não conseguiu voltar para casa. Busto ArsizioNa província de Waris, Imediatamente o celular foi desligado. O jovem de 20 anos havia saído com o carregador à tarde, esperando passar algumas horas na empresa. Mas na companhia de quem? A menina, que foi procurar trabalho, contou à mãe Ela estaria com o primo, um colega. uma mentira Os dois se esconderam com os pais e nunca se cruzaram. Segundo seu parente, Kimberly namorou um cara, no entanto, ignorando quem ele era, como disse repetidamente à polícia que cuidava do caso. Até agora, os repetidos apelos da mãe e do pai, lançados e relançados em todas as redes sociais possíveis, têm sido inúteis.