Do julgamento realizado até o juiz de primeira instância, uma imagem clara da tragédia envolvida Pequena DianaUma menina de 16 meses foi deixada em casa sozinha por sua mãe por seis dias Alessia pífanos Ele sofreu e morreu. A mulher de 37 anos permanece na prisão de San Vittore, em Milão, depois de verificar sua prisão.

Ataque da mãe de Alessia Pfeiffer

Quase uma semana depois da jogada pelo Parea em Milão, ainda há confusão sobre o que aconteceu. Se o juiz da audiência preliminar Fabrizio Filis Após verificar a prisão, Alessia ordenou que Pfeiffer tomasse medidas cautelaresEvitando o pior cenário de planejamento com antecedência Contestado pelo promotor ao reformular o homicídio voluntário na hipótese negligenciada, as ações do homem de 37 anos nunca serão perdoadas.

Na verdade, sua mãe apontou o dedo para Alessia Piferi Maria, que atacou a filha através das redes sociais. Respondendo a várias mensagens de condolências de amigos e vizinhos no Facebook, a mulher realmente se mostrou dura contra a filha, não oferecendo descontos. A avó da pequena Diana, de fato, escreveu: “Minha filha é um monstro“.

A casa na Via Parea, Milão, foi o teatro da morte da pequena Diana

A relação entre Alessia e sua mãe

De acordo com os primeiros detalhes que surgiram naquele dia Imagem por Alessia Pfeiffer, parece que uma geada caiu há muito tempo entre o homem de 37 anos e sua família. Alessia, sozinha em Milão por muitos anos depois de deixar a Calábria, não tinha relações particulares com sua família.

A mãe, no final, foi o foco da décima primeira mentira que a mulher contou. A mãe da pequena Diana disse aos vizinhos que ela era, na verdade, a menina Ele está infectado com covid e, Por causa do vírus, será morreu. Mas depois esta mentira artisticamente criada foi desmascarada.

Palavras da amiga de Alessia

Ele também está envolvido na investigação sobre a morte da pequena Diana Mário Anjo D’Ambrosio, amiga de 58 anos de Alessia Piferi. A mulher “se libertou” com a filha por uma semana para se juntar ao homem em Leffe, na região de Bérgamo. Atualmente, o homem de 58 anos só foi ouvido como testemunha.

Ouvindo o promotor Francesco Di Tomaso, D’Angelo disse que descobriu que Piferi estava grávida “no dia em que deu à luz”. “Enquanto morava junto – explicou o eletricista – fiquei com uma suspeita porque ele não menstruava e sua barriga não parava de crescer. Embora ela Ela jurou que não estava grávida“.