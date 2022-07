Real Madrid: Atualizações recordes para Vinicius, Rodrigo e Militão

o Real Madrid Ele falará português por muito tempo e em breve formalizará as atualizações de suas três joias brasileiros.

Reportado por Fabrizio Romano Equipe treinada Carlos Ancelotti Ele teria decidido prolongar sua estadia Brancos a partir de Vinícius, Rodrigo E Militão.

Vinícius E RodrigoVisto os personagens principais da temporada passada Campeões Voltar ao quadro de avisos Merengue, Seus esforços foram prorrogados respectivamente 2027 e muitos outros 2028 Inclui seções de resultados astronômicos equivalentes bilhões de euros.

tal como RodrigoA prorrogação do Militão será com 500 milhões de euros que não poderão ser alcançados até 2028.

Depois de não vir Kylian MbappéO Real prefere bloquear seus principais players com renovações de contrato em vez de gastar no mercado.

visitas Rudiger E Tchouameni A equipe espanhola deve ser a única que não precisa perturbar uma equipe bem estabelecida.

A próxima temporada pode ser crucial na preparação da sucessão do trio do meio-campo e uma das principais tarefas de Ancelotti é permitir um salto de qualidade. Tchouameni, Camvinga E Valverde. O avanço da idade pode realmente levar a veteranos Cruzeiro E Modric Para respirar mais do que respiramos na temporada passada.