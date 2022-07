Entrelaçam-se com Ronaldo e Griezmann: Atlético pode sonhar com os portugueses desta forma | Primeira página

O início da temporada aproxima-se rapidamente, mas o futuro de Cristiano Ronaldo está em jogo. A primeira partida será realizada em 14 dias Manchester United In Premier League e ninguém sabe se Portugal será campeão nessa data. O ex-jogador da Juve continua treinando sozinho, deixando o cargo por “razões familiares”, mas claramente ligado ao mercado, com os Red Devils em turnê pela Ásia e Austrália.. “Foi o mesmo na semana passada… Quero focar nos jogadores que estão aqui e indo bem. Eu só quero pensar sobre isso e melhorar as coisas. Eric Den Haag Em “Caso” CR7; Uma espera pode ser desperdiçada.

‘Sonhos’ atléticos – Depois de se emprestar ao Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona e PSG, mas por um motivo ou outro – a portas fechadas, O último clube com quem o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, falou foi o Atlético de Madrid. Neste caso, a resposta foi diferente dos Colconeros, que estão abertos à ideia de devolver o pentacampeão Bola de Ouro a Madrid. No momento, uma ideia se torna realidade por razões econômicas problemáticas, mas o clube espanhol quer tentar torná-la possível.

Intesio com GRIEZMANN – Da Inglaterra, principalmente do Times, falam sobre a estratégia do Atlético de liberar recursos e permitir a chegada do CR7, que hoje fatura 25 milhões por ano e tem que reduzir o salário de qualquer maneira. Tudo passa da potencial venda de Antoine Griezmann. O francês continua emprestado ao Barcelona por mais um ano, ao fim do qual o clube madridista será obrigado a comprar o jogador por 40 milhões de euros. Além disso, Griezmann é o jogador mais bem pago de todo o elenco (equivalente a 18 milhões de euros líquidos), razão pela qual vendê-lo permitiria ao Atlético economizar enormes quantias em termos de cartão e salário. Colconeros estão reinvestindo dinheiro para Ronaldo. Até agora, ele sempre relata vezesO clube espanhol tentou propor o jogador ao PSG, mas recebeu uma forte reprovação dos franceses. É por isso que o sonho de trazer Cristiano Ronaldo de volta à Espanha continua.