RUI PATRICIO ROMA SÉRIE A – Fortemente desejado José Mourinho Para atingir o objetivo da clorose, Rui Patrício O primeiro chegou à capital em julho Wolverhampton. Nascido em 1988 com 102 jogos pela camisa lusitana, o Especial tem contado com sua experiência para dar determinação e credibilidade ao time em meio a cargos, e a confiança tem sido recompensada até agora.

Estabilidade

Segundo o La Repubblica, o anúncio da compra de Rui Patricio este verão surpreendeu vários operadores de mercado que consideravam o guarda-redes de 33 anos com um valor superior a 12 milhões de dólares. No entanto José Mourinho foi inflexível sobre o nome que escolheu para o golo de Giorgio: a experiência internacional, 5 épocas que jogou na Premier League, mais de uma centena de jogos com a seleção portuguesa, a garantia era semelhante à garantia e estabilidade. Os números até agora provam que ele está certo: o goleiro português atingiu a cota com a Lazio no domingo. 16 Lençóis Limpas Sazonais, (12 dos quais vieram na liga), com exatamente 70% de ajuste, já que os adversários tentaram mirar a Roma no espelho do gol. Defesa, estabilidade e credibilidade: Em troca da confiança de José Mourinho, Kialorosi sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos.