O governo quer concluir a usina de reabastecimento em Pyombino em breve

Cerca de duas mil pessoas estiveram no sábado na Piazza Bovio, no terminal de Piombino, na província de Livorno, protestando contra o terminal flutuante de restauração a ser instalado no porto até setembro. Em abril do próximo ano, o governo decidiu restabelecer uma usina de gás em Pyombino como parte de um plano para reduzir a dependência da Itália das importações de gás da Rússia: o presidente da Toscana, Eugenio Gianni, foi nomeado comissário para acelerar o processo, mas o ritmo é limitado a conversas mandatadas pelo governo com funcionários do governo e cidadãos, céticos e agora em grande parte contrários. Esta não é apenas uma questão local: uma parte significativa da demanda de gás da Itália depende da planta de restauração de Piombino.

A primeira confirmação da escolha de Pyombino veio na quarta-feira, 6 de abril, durante um inquérito do ministro de Mudanças Ambientais, Roberto Cingolani, no comitê externo da sala. singolani ele disse O porto funcionará uma planta de reabastecimento por um ou dois anos. Ele disse isso sem antes entrar em contato com as autoridades locais, que inicialmente ficaram chocadas ao ver o anúncio e o método do ministro. Nas semanas seguintes, várias reuniões foram agendadas entre o Ministério, a Região da Toscana, o Município de Pyombino, a Autoridade Portuária e técnicos do SNAM (Gasoduto Nacional) para analisar os detalhes da operação, apesar das garantias de que seria muito complicado. Ministério.

SNAM Já comprado O terminal flutuante de reabastecimento, basicamente um navio de grande porte, ocupará um navio inteiro no porto de Piombino. Chamado de Kolar Tundra, tem 293 metros de comprimento e 40 metros de largura: foi construído em 2015 e adquirido pela SNAM por 330 milhões de euros do Grupo Golar Lng Limited, com sede nas Bermudas. É um FSRU, unidade flutuante de armazenamento e recirculação que é usada como navio-tanque de metano, ou seja, para transportar gás liquefeito, e uma planta de restauração colocada no porto para converter combustível de líquido em gás. .

O gás natural liquefeito, abreviado como GNL ou GNL, ocupa cerca de 600 vezes menos volume e pode transportar um volume maior do que um transportador de GNL. É transportado em vasos de GNL a uma pressão ligeiramente acima da atmosférica e a uma temperatura de -162 C. Nos recirculadores, ele retorna ao estado gasoso, graças a um processo de aquecimento controlado dentro de um evaporador, que é grande o suficiente para permitir a expansão do gás. O aquecimento é feito através do envio de GNL através de tubos que ficam submersos na água do mar – que tem claramente uma temperatura mais elevada.

Ao retornar ao estado gasoso, o gás é introduzido nos gasodutos de uma rede de distribuição de área, de onde é distribuído para residências e empresas e utilizado em usinas a gás para geração de energia.

A importação de GNL é uma das formas mais imediatas de encontrar novas fontes de abastecimento de gás fora do mercado de gasodutos, que são mais caros e complexos. A Itália tem atualmente três usinas de reabastecimento, duas no mar e uma em terra. O maior é o terminal de GNL do Adriático e uma planta marinha: uma ilha artificial na costa de Porto Viro, na província de Rovico, com capacidade para produzir 8 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. No Mar Tirreno, ao largo da costa entre Livorno e Pisa, há uma reconstrução marítima: é um transportador de GNL com capacidade de 3,75 bilhões de metros cúbicos. A terceira reestruturação em operação é um sistema costeiro localizado em Panicaclia, na província de La Specia, com capacidade para purificar 3,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano.

A tundra de Kolar, a ser instalada em Livorno, poderá processar até 5 bilhões de metros cúbicos por ano, reduzindo a parcela de gás comprada pela Rússia, da qual a Itália importou cerca de 29 bilhões de metros cúbicos até 2021. De acordo com De acordo com o diretor administrativo da SNAM, Stefano Veneer, o navio sozinho pode responder por 6,5% da demanda nacional. O governo quer instalar um navio semelhante no porto de Ravenna, mas em 2024, um ano depois do Piombino. Além da nova reestruturação, o governo Ele descobriu Novos acordos para aumentar a quantidade de gás importado por gasodutos, principalmente 9 bilhões de metros cúbicos de gás da Argélia, ultrapassarão os 22,5 bilhões de metros cúbicos importados em 2021.

A chamada diversificação, ou seja, a necessidade de encontrar novas fontes para prescindir do gás russo, e então ainda mais urgente. Cortes Fornecimento de gás para a Europa pela Gazprom na semana passada. Os cortes começam a mostrar seus primeiros efeitos: o preço do gás natural subiu mais de 40% por semana no TTF, o mercado de referência para o comércio de gás na Europa, e há temores de que isso possa acontecer nos próximos dias . Aumentará ainda mais se houver novas restrições à distribuição.

A oposição dos prefeitos e de alguns moradores da região faz parte de um ambiente internacional complexo, sujeito a mudanças constantes e rápidas. O governo quer uma solução rápida por esse motivo: 9 de junho Kiyani Foi recomendado O Comissário deve agilizar a fase de aprovação. Espera-se que o navio chegue ao porto em setembro para iniciar a instalação, com as operações programadas para começar em abril de 2023. No entanto, o tempo rápido não compromete a conversa necessária para garantir que as pessoas aceitem esse tipo de trabalho.

As preocupações dos prefeitos e grupos estão relacionadas a duas questões: o impacto do cloro lançado no mar pela usina de restauração – estimado em 50 kg por dia – e a conexão com a rede de gás por meio de um gasoduto de 8 km. Envio para a primeira central eléctrica. Distribuição de gás terrestre. “Com a introdução do cloro nesses níveis certamente haverá algumas mudanças no sistema, porém não temos certeza do efeito desse impacto. Precisamos de análises e números para isso”, disse. correio florentino Alberto Castelli, Professor de Ecologia do Departamento de Biologia da Universidade de Pisa. “Na verdade, precisamos considerar o fato de que o cloro na água já existe de forma natural, entender em que forma e quantidade ele foi introduzido e não ultrapassar os limites escritos. Nos conscientize imediatamente da agressão do o processo.

No entanto, no que diz respeito ao tubo de ligação, existem problemas com a via na zona industrializada de Pyombino. Se isso for feito no subsolo, medições da poluição do solo e, acima de tudo, soluções complexas e caras serão essenciais. Por outro lado, a solução na superfície pode ter um impacto significativo no terreno e muitas funções na área. Além disso, muitos pescadores temem que isso cause danos às suas pisciculturas: Piombino é um dos principais centros italianos de piscicultura e marisco.

Durante uma manifestação no sábado, o prefeito de Piombino, Francesco Ferrari, disse que as promessas feitas pelo SNAM não eram suficientes e que a reconstrução do terminal do porto colocaria em risco a segurança e os impactos econômicos, sociais, ambientais e turísticos. A cidade está lutando para lidar com a crise causada pela epidemia. “Queremos o direito de escolher por nós mesmos e nossos filhos, e não há escolha para a restauração que possa afetar a segurança, o futuro, a economia e o meio ambiente”, disse Ferrari. Entre outras coisas, o prefeito explicou que estava decepcionado por ter sido avisado quando a decisão já havia sido tomada. Nunca foi discutido se o recirculador pode ser instalado em Pyombino ou em qualquer outro porto, mas apenas na área de como e quando colocá-lo em Pyombino sem consultar os prefeitos da área.