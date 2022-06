Maldini é necessário para não perder as chances do Calciomercado Milan

Assinatura de Paulo Maldini Torna-se cada vez mais necessário e cada segundo que passa é prejudicial O futuro do Milan, Pelo menos na aparência. A situação é conhecida: Diretor Técnico Rossoneri O contrato termina em 30 de junho E seu colaborador próximo, como ele, DS Frederick MasaraNo momento, ambos aguardam que a empresa dê o primeiro passo, sem que A atividade de mercado não é possível Para o clube campeão italiano. Comece por isso Compra de Renato SanchesMelhor Candidato Em vez de Frank Kessie: O interesse do PSG no meio-campista português corre o risco de tirar sarro do diabo.

Mercado de câmbio Milan Maldini entre Elliott e Cardinal

A visita de Jerry Cardinal Reflete fatores positivos e negativos ao mesmo tempo Atualização em Maldini. Por um lado, parece que o novo proprietário já se uniu ao técnico rossonero Capital destinado a ser investido Eles são um em negociação Garantia de permanência do ex-capitãoPor outro lado Eventos corporativos podem ter retardado o processo Para o novo acordo, e sabendo que os homens do Elliott Fund venderiam a maior parte do clube, Eles não têm interesse em implementá-loTanto porque quem está no comando, ou seja, Redbert, Precisa de tempo Para avaliar os movimentos a serem feitos. Isso deve ser dito apenas mais tarde Entrevista com Maldini Ele reclamou à Gazette Dello Sport após Scudetto A imobilidade da sociedade Para ele e Masara, Algo pode ter rachado com Elliott Portanto, o Cardeal é bem-vindo, mesmo que na verdade seja um fundo antigo Não deixou totalmente Mundo de Milão.

Milan Renato cerceia Calciomercado em direção ao PSG

Pista social para Rafa LeoCom um comentário colorido do AC Milan Post de Renato SanchesOs torcedores do Milan logo ficaram desapontados A chegada do meio-campista Português de Lily. Mas você os menciona Dificuldades de Maldini e Masara Em se mudar agora sem garantia de permanência Eles desaceleraram todas as operaçõesIncluindo isso, então PSG está pronto para intervir E conclua o contrato rapidamente. Qualificação ou erro, dependendo do ponto de vista Luís CamposChamado o novo diretor do principal clube francês Vem exatamente de Lil E conhece bem o jogador de futebol. Se o interesse dos parisienses se firmar, sim fica claroSerá difícil para o Milan competirEm particular, a menção de negociações entre clubes, aparentemente, Rosoneri colocou 15 milhões no prato contra 30 do PSG. A única chance de Maldini será lucrativa A escolha final de Renato SanchezEle terá um papel de liderança na Série A.

Milan Maldini Calciomercado e outras conversas

Renato Sanches corre o risco de desaparecer E ele pode não estar sozinho. O Milan mostrou interesse em muitos jogadores Precisamos fortalecer a equipe, como disse Maldini Pelo menos três grandes jogadores Ganhar Competitividade na Liga dos Campeões. Em segurança, os nomes são principalmente dois: Sven BatmanEmbora de Lille, e Gleison Bremer, Que o Inter e metade da Europa querem de qualquer maneira; Estão em Trocar Nova Long e Charles de Kettlere, Ambos de Bruges; Antes da O contrato original deve ser finalizado E é possível Também disponível para Skamaka. Todas estas são negociações difíceis em que a expectativa teria sido útil: agora é bem possível Bioli deve necessariamente fazer uma virtude Nos primeiros dias do campeonato, por causa dos reforços Eles podem vir no final de agostoAssumindo que, no final, Maldini é real.

